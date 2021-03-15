МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Многие россияне совершили большую ошибку в момент, когда они сняли деньги с депозитов в банках. Об этом сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на заявление известного российского экономиста Михаила Делягина, которое прозвучало на официальном сайте эксперта. Названы глобальные перемены, которые надвигаются в 2021 году

По его мнению, россияне, вложившие все свои накопления в акции и начавшие играть на фондовой бирже без предварительной подготовки, очень скоро могут об этом сильно пожалеть. Всё дело в том, что в условиях экономической турбулентности заход на рынок акций сродни походу в казино — всё может измениться буквально в одночасье.

Экономист считает, что "сейчас, пока капитализацию американских технологических гигантов подпитывают деньги правительства США, она растёт и люди, вкладывающие свои деньги в эти компании действительно видят, как увеличивается оценка их портфеля. Однако, это не более чем игра в стулья и когда музыка перестанет играть, кому-то обязательно не хватит места". Он предупредил, что "людей, которых ожидает обвал накоплений, будет много, ибо пузырь, надутый за счёт эмиссии в США, лопнет с очень большой силой. Так что все россияне, которые не успеют вовремя выйти, расстанутся со своими сбережениями, скорее всего, уже надолго. Как правило, после любого падения фондовому рынку нужно существенное время для восстановления".