МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Причинами разрыва соглашения Ozon со Сбербанком о покупке до 30% акций после допэмиссии стала не только низкая оценка онлайн-ритейлера, но и факт того, что Сбербанк настаивал на ребрендинге Ozon, при этом сделка ставила под угрозу финтех-сервисы компании. Об этом сообщает издание Forbes со ссылкой на свои источники. "Сбер" выяснил, сколько средств россияне хранят в конвертах

Отмечается, что Сбербанк был готов на сделку с Ozon при цене в 1,4миллиарда долларов, а Ozon — при цене в 2,1 миллиарда долларов. В итоге Ozon в ходе IPO на NASDAQ в ноябре был оценен в 6,2 миллиарда долларов, а к закрытию торгов 15 марта его капитализация достигла 11,9 миллиардов долларов.

В начале прошлого года Ozon получил от Сбербанка кредит на 6 миллиардов рублей под залог 100% операционной компании ООО "Интернет решения" и структуры ООО "Озон холдинг". В июне сообщалось, что Сбербанк ведет переговоры о вхождении в капитал Ozon. В ноябре у компаний возникли разногласия, позднее они их урегулировали.

В январе 2021 года появилось сообщение о том, что Сбербанк заинтересовался покупкой одного из крупнейших в России онлайн-ритейлеров "Ситилинк", входящего в группу Merlion. По некоторым данным, банк в конце 2020 года провел предпродажный аудит и оценку IT-дистрибутора Merlion. Также сообщалось, что Сбербанк ведет переговоры о приобретении розничных активов компании.