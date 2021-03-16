2021-03-16T12:22:51+03:00
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2021
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Стали известны подробности разногласий между "Сбером" и Ozon
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Причинами разрыва соглашения Ozon со Сбербанком о покупке до 30% акций после допэмиссии стала не только низкая оценка онлайн-ритейлера, но и факт того, что Сбербанк настаивал на... ПРАЙМ, 16.03.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Причинами разрыва соглашения Ozon со Сбербанком о покупке до 30% акций после допэмиссии стала не только низкая оценка онлайн-ритейлера, но и факт того, что Сбербанк настаивал на ребрендинге Ozon, при этом сделка ставила под угрозу финтех-сервисы компании. Об этом сообщает издание Forbes со ссылкой на свои источники.
Отмечается, что Сбербанк был готов на сделку с Ozon при цене в 1,4миллиарда долларов, а Ozon — при цене в 2,1 миллиарда долларов. В итоге Ozon в ходе IPO на NASDAQ в ноябре был оценен в 6,2 миллиарда долларов, а к закрытию торгов 15 марта его капитализация достигла 11,9 миллиардов долларов.
В начале прошлого года Ozon получил от Сбербанка кредит на 6 миллиардов рублей под залог 100% операционной компании ООО "Интернет решения" и структуры ООО "Озон холдинг". В июне сообщалось, что Сбербанк ведет переговоры о вхождении в капитал Ozon. В ноябре у компаний возникли разногласия, позднее они их урегулировали.
В январе 2021 года появилось сообщение о том, что Сбербанк заинтересовался покупкой одного из крупнейших в России онлайн-ритейлеров "Ситилинк", входящего в группу Merlion. По некоторым данным, банк в конце 2020 года провел предпродажный аудит и оценку IT-дистрибутора Merlion. Также сообщалось, что Сбербанк ведет переговоры о приобретении розничных активов компании.