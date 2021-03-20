КИЕВ, 20 мар — ПРАЙМ. Шевченковский районный суд Киева принял решение об аресте 100% акций компании "Мотор Сич" и передал их в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), сообщила пресс-служба СБ Украины. Зеленский продлил санкции против Сбербанка

Совет национальной безопасности и обороны Украины ранее принял решение о возвращении в государственную собственность авиастроительного предприятия "Мотор Сич". Решение СНБО должен ввести в действие своим указом президент. Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь потребовал от украинской стороны соблюдения законных прав китайских инвесторов после решения о возвращении предприятия "Мотор Сич" в госсобственность.

"По материалам СБУ Шевченковский районный суд Киева принял решение о наложении ареста на целостный имущественный комплекс и 100% акций АО "Мотор Сич", — говорится в сообщении на сайте СБ Украины.

В Службе безопасности отметили, что несмотря на данное решение, предприятие продолжит свою работу в соответствии с требованиями действующего законодательства с сохранением рабочих мест и выполнением обязательств в рамках производственных заказов. Украина применила санкции к компаниям-владельцам "Донецкоблгаза"

"По результатам судебного рассмотрения имущество передано в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) с обязательным определением управляющей компании, имеющей государственную форму собственности", — добавили в СБ Украины.

В ведомстве отметили, что сейчас проводят досудебные расследования в отношении "Мотор Сич" по двум направлениям: "Первое — по признакам преступлений, предусмотренных статьями 14, 15, 111 и 113 Уголовного кодекса Украины, то есть относительно диверсионной и подрывной деятельности в пользу РФ. Второе — по признакам преступлений, предусмотренных статьями 209, 212 и 364 Уголовного кодекса Украины (отмывание доходов, уклонение от уплаты налогов, злоупотребление властью – ред.)", — объяснили в СБ Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее ввел в действие решение СНБО о введении на три года санкций против акционеров компании "Мотор Сич". В частности, санкции коснулись четырех китайских компаний и одного гражданина КНР. Представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, комментируя введение Киевом санкций, заявил, что Китай надеется на обеспечение Украиной законных интересов и прав китайских компаний. Китайская компания Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment, которая является акционером "Мотор Сич", считает санкции необоснованными.