МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Начинающим инвесторам не стоит начинать играть на бирже с больших сумм, инвестировать в сложные инструменты и торговать с кредитным плечом, при этом важно оценивать риски потери денег при покупке акций малоизвестных компаний, порекомендовал в интервью РИА Новости директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях. Аналитики узнали, зачем россияне идут на фондовый рынок

"Биржевые торги – это все-таки достаточно чистая площадка. Здесь главный совет – действовать осознанно и хорошо думать, прежде чем открывать позиции. Начинающим не стоит играть с плечом и начинать с больших сумм и со сложных инструментов", — сказал он.

Лях напомнил, прошлый год был уникальный с точки зрения роста биржевого рынка, но это не значит, что он повторится, поэтому можно деньги не только заработать, но и потерять. По его мнению, если начинающий инвестор не слишком хорошо разбирается в финансах, возможно, лучше вложиться в фонд, поручить управление деньгами профессионалам.

"Если вам предлагают супервыгодные вложения в акции какой-то малоизвестной компании — "вот-вот раскрутится и выстрелит" — пересмотрите фильм "Волк с Уолл-стрит" – это поможет вам избежать неприятностей. Сейчас как раз идет расследование в отношении небезызвестной компании "Соль Руси", — говорит директор департамента.

Ее акции продавались посредством холодных обзвонов, в том числе – пенсионеров, рекламировалось, что компания будет разрабатывать крупнейшее соляное месторождение, а по факту компания оказалась "пустышкой", пирамидой, добавляет Лях.

"Иногда человек открывает брокерский счет, но чувствует себя не слишком подкованным или из-за нехватки времени доверяет ключи доступа к нему и пароли, например, знакомому. Тот вроде и на рынке не новичок, и вообще "хороший парень", обещает заработать – и себе, и вам. Так делать нельзя. Если вы "по знакомству" отдаете ключи к брокерскому счету, то есть риск потерять деньги или ваш счет может быть использован для манипулирования рынком. В нашей практике такие случаи были", — предостерегает он.

Полный текст интервью читайте на сайте агентства экономической информации "Прайм" (входит в медиагруппу "Россия сегодня") 1prime.ru в 10.00 мск.