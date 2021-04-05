МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Акции "М.Видео" кратковременно поднимались в цене утром в понедельник более чем на 2% на снижающемся рынке после рекомендации совета директоров о дивидендах, следует из динамики торгов на Московской бирже. Совет директоров "М.Видео" рекомендовал дивиденды за 2020 год

К 10.11 мск акции "М.Видео" дорожают на 0,82%, но несколькими минутами ранее они прибавляли 2,33% и достигали 739,8 рубля. При этом индекс Мосбиржи снижается на 0,45%.

Как сообщила компания, совет директоров "М.Видео" рекомендовал выплатить дивиденды по результатам прошлого года в размере 38 рублей на обыкновенную акцию — всю чистую прибыль по результатам 2020 года в размере 4,9 миллиарда рублей и часть нераспределенной прибыли компании прошлых лет в объёме 1,9 миллиарда.