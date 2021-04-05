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Акции Tesla дорожают на 8% на предторгах в США
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Акции американского производителя электромобилей Tesla дорожают в понедельник на предварительных торгах на бирже в Нью-Йорке на 8% после того, как компания отчиталась о росте... ПРАЙМ, 05.04.2021
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Акции американского производителя электромобилей Tesla дорожают в понедельник на предварительных торгах на бирже в Нью-Йорке на 8% после того, как компания отчиталась о росте производства и поставок в первом квартале в годовом выражении, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 13.03 мск акции Tesla на предварительных торгах на бирже Nasdaq дорожали на 7,9%, до 713,8 доллара. Минутами ранее рост показателя кратковременно превышал 8%.
В минувшую пятницу Tesla сообщила, что резко увеличила производство и поставки электромобилей в прошлом квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Компания произвела 180 338 автомобилей, что в 1,7 раз выше показателя первого квартала прошлого года, а поставки за период выросли почти в два раза в годовом выражении и достигли 184,8 тысячи.
Американская компания Tesla Motors основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Штаб-квартира компании находится в Пало-Альто, штат Калифорния. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности Toyota и Daimler.