МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Акции американского производителя электромобилей Tesla дорожают в понедельник на предварительных торгах на бирже в Нью-Йорке на 8% после того, как компания отчиталась о росте производства и поставок в первом квартале в годовом выражении, свидетельствуют данные торгов. Акции "М.Видео" дорожают на дивидендных новостях

По состоянию на 13.03 мск акции Tesla на предварительных торгах на бирже Nasdaq дорожали на 7,9%, до 713,8 доллара. Минутами ранее рост показателя кратковременно превышал 8%.

В минувшую пятницу Tesla сообщила, что резко увеличила производство и поставки электромобилей в прошлом квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Компания произвела 180 338 автомобилей, что в 1,7 раз выше показателя первого квартала прошлого года, а поставки за период выросли почти в два раза в годовом выражении и достигли 184,8 тысячи.

Американская компания Tesla Motors основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Штаб-квартира компании находится в Пало-Альто, штат Калифорния. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности Toyota и Daimler.