МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Российский рынок акций упал в понедельник по основным биржевым индексам на фоне ощутимых потерь рынка нефти, свидетельствуют данные торгов.

Рублевый индекс Мосбиржи на закрытие основных торгов упал на 0,94%, до 3524,93 пункта, а долларовый индекс РТС — на 0,65%, до 1457,13 пункта.

Рынок нефти вечером теряет 3,5%, до 62,6 доллара за баррель сорта Brent.