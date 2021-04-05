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2021
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Российский рынок акций снизился, отыгрывая падение рынка нефти
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Российский рынок акций упал в понедельник по основным биржевым индексам на фоне ощутимых потерь рынка нефти, свидетельствуют данные торгов. Рублевый индекс Мосбиржи на закрытие... ПРАЙМ, 05.04.2021
российский рынок акций, новости, рынки, акции
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Российский рынок акций упал в понедельник по основным биржевым индексам на фоне ощутимых потерь рынка нефти, свидетельствуют данные торгов.
Рублевый индекс Мосбиржи на закрытие основных торгов упал на 0,94%, до 3524,93 пункта, а долларовый индекс РТС — на 0,65%, до 1457,13 пункта.
Рынок нефти вечером теряет 3,5%, до 62,6 доллара за баррель сорта Brent.