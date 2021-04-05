МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Российский рынок акций упал в пятницу по основным биржевым индексам на фоне ощутимого падения рынка нефти.

Рост западных фондовых площадок удерживал стоимость российских акций от большего падения.

Рублевый индекс Мосбиржи на закрытие основных торгов упал на 0,94%, до 3524,93 пункта, а долларовый индекс РТС — на 0,65%, до 1457,13 пункта.

ВСЛЕД ЗА НЕФТЬЮ

Российский фондовый рынок торговался в понедельник преимущественно в минусе. Основным фактором давления стало ощутимое падение рынка нефти. Инвесторы отыгрывают итоги встречи ОПЕК+, которая состоялась на минувшей неделе. С мая альянс ослабит ограничения по добыче нефти до 6,55 миллиона баррелей в сутки, с июня — до 6,2 миллиона, с июля — до 5,76 миллиона. А с учетом добровольного вклада Саудовской Аравии альянс в апреле сокращает добычу на 7,9 миллиона баррелей в сутки, в мае — на 7,3 миллиона, в июне — на 6,6 миллиона, в июле — на 5,76 миллиона баррелей в сутки.

Кроме того, трейдеры опасаются, что в рамках заседания Совместной комиссии по СВПД США ослабят санкции по Ирану, что может привести к дополнительному притоку нефти на мировой рынок и смещению баланса, так долго настраиваемого ОПЕК+. В итоге, стоимость барреля сорта Brent сейчас падает на 4,4%, до 62 долларов за баррель.

В то же время, западные фондовые индексы растут вечером на 0,4-1,5%, отыгрывая сильные макроэкономические данные по США. Это сдерживает падение курсовой стоимости российских акций. Безработица в США в марте ожидаемо снизилась до 6% с уровня февраля в 6,2%. При этом число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло на 916 тысяч, что оказалось значительно больше ожиданий (647 тысяч).

Индекс деловой активности в сфере услуг США в марте вырос до рекордных 63,7% с февральских 55,3%, свидетельствуют данные американского Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM). Композитный индекс деловой активности (PMI) в стране за март, по окончательной оценке, вырос до 59,7 пункта против 59,5 пункта месяцем ранее при прогнозе в 59,1 пункта.

В лидерах падения цены на российской площадке в условиях сильно дешевеющей нефти закономерно оказались акции нефтегазового сектора: "Сургутнефтегаза" (-3,3%), "Новатэка" (-2,2%), "Лукойла" (-2,2%), "Газпрома" (-1,7%). Выросли бумаги ВТБ (+3,5%), ТМК (+5,7%), ЛСР (+2,2%), "Русагро" (+2%).

ПРОГНОЗЫ

Инвесторы в целом оптимистично смотрят на перспективы мировой экономики, но на рынок "черного золота" в краткосрочном периоде могут повлиять внутренние факторы, а высокие уровни нефтяных котировок в данном случае не играют в пользу покупателей, считает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".

"Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов оставались в минусе, а рублевый индикатор опустился к краткосрочной поддержке 3525 пунктов. Пробой указанного значения и уверенное закрепление ниже может предвещать развитие падения к минимуму второй половины марта 3434 пункта. Пока же ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 3470-3580 пунктов", — оценила она.

Российский рынок остается под давлением геополитических факторов — санкционных ожиданий, а также обсуждения в новостной среде темы эскалации напряженности на востоке Украины, отмечает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

"Во вторник в центре внимания продолжат оставаться сырьевые цены, геополитика, пандемия, доходности долговых рынков, статистика. Прогнозный диапазон по индексу Мосбиржи на вторник — 3500-3600 пунктов", — оценил он.