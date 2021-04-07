МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Российский рынок акций повысился в среду по основным биржевым индексам на фоне восстановления курса рубля.

Противоречивые внешние сигналы не давали четких ориентиров российской фондовой площадке.

Рублевый индекс Мосбиржи на закрытие основных торгов повысился на 0,18%, до 3500,34 пункта, а долларовый индекс РТС — на 0,19%, до 1429,51 пункта. Доллар вечером снижался на 14 копеек, до 77,13 рубля, хотя днем подскакивал почти до 78,05 рубля – максимума с ноября прошлого года.

НЕМНОГО ВВЕРХ

Российский фондовый рынок торговался в среду разнонаправленно на фоне противоречивой динамики мировых рынков.

Так, рынок нефти преимущественно повышался на фоне данных по динамике запасов нефти в США на прошлой неделе.

Минэнерго страны оценило, что показатель снизился на 3,5 миллиона баррелей до 498,3 миллиона баррелей, опустившись ниже 500 миллионов баррелей впервые с начала марта. Аналитики, опрошенные порталом Daily Fx, ожидали снижения показателя лишь на 1,4 миллиона баррелей, до 500,4 миллиона.

Впрочем, к вечеру стоимость барреля сорта Brent ушла в минус и снижается сейчас на 1,3%, до 62 долларов за баррель.

Западные фондовые рынки также вначале прибавляли, однако затем сползли вниз. Внимание инвесторов в среду обращено на публикацию протокола заседания ФРС США, проходившего 16-17 марта. По итогам того заседания Федрезерв ожидаемо сохранил базовую процентную ставку на уровне в 0-0,25% годовых.

В то же время на рынках сохраняются опасения относительно всплеска инфляции в свете ослабления карантинных ограничений и триллионных госвливаний в экономику, что может повлечь за собой повышение ставки ФРС. Хотя в рамках мартовского заседания регулятор спрогнозировал неизменность ставки в 2021-2023 годах.

В лидерах роста цены на российской площадке оказались акции ВТБ (+2,5%), "Новатэка" (+2,3%), "Мосбиржи" (+2,2%), ММК (+1,7%), НЛМК (+1,7%), "Норникеля" (+1,6%). Снизились бумаги "Яндекса" (-2,2%), "Ленты" (-1,6%), "Магнита" (-1,2%), "ВСМПО-Ависма" (-2,6%).

ПРОГНОЗЫ

Российский рынок почти не реагирует на сигналы с глобальных площадок, оставаясь под негативным воздействием геополитического фактора, считает Дмитрий Бабин из компании "БКС брокер".

"Вероятно, российский рынок и дальше будет проявлять оторванность от динамики мировых площадок, реагируя на новости геополитического характера или отражая действия крупных игроков. В сложившейся неопределенности они могут провоцировать сильные разнонаправленные движения", — полагает эксперт.

Поддержку российским активам оказывало в среду отсутствие санкционных заявлений, которых так опасаются покупатели, считает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".

"Геополитический фон, впрочем, может ухудшиться в любой момент, но пока отечественному рынку для стабильности вполне хватает корпоративных историй. На западных фондовых площадках преобладает консолидация в ожидании новых ориентиров, что можно сказать и о рынке нефти. Индексы Мосбиржи вернулся выше 3500 пунктов, ближайшее сопротивление его росту расположено у 3520 пунктов. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 3420-3560 пунктов", — оценила она.