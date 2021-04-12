МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Акции "Норникеля" усиливают рост на хороших корпоративных новостях и уже дорожают на 4,5%, свидетельствуют данные Московской биржи. "Норникель" планирует к маю восстановить добычу на руднике "Октябрьский"

К 12.56 мск акции компании росли на 4,5%. Ранее в ходе торгов они максимально подскакивали на новостях на 4,6%, до 25542 рублей — максимума с 24 февраля. Индекс Мосбиржи при этом растет на 1,3%.

"Норникель" возобновил добычу на руднике "Октябрьский" после подтопления и планирует полностью восстановить ее до конца апреля, с опережением плана, сообщила компания ранее в понедельник. Кроме того, компания планирует к октябрю вывести на полную мощность обогатительную фабрику в Норильске.

"Норникель" также намерен еще раз уточнить прогноз по производству металлов на этот год после финализации плана мероприятий по повышению надежности Норильской обогатительной фабрики.