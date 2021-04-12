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2021
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Акции "Норникеля" дорожают на 4,5% на корпоративных новостях
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Акции "Норникеля" усиливают рост на хороших корпоративных новостях и уже дорожают на 4,5%, свидетельствуют данные Московской биржи. К 12.56 мск акции компании росли на 4,5%. Ранее... ПРАЙМ, 12.04.2021
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Акции "Норникеля" усиливают рост на хороших корпоративных новостях и уже дорожают на 4,5%, свидетельствуют данные Московской биржи.
К 12.56 мск акции компании росли на 4,5%. Ранее в ходе торгов они максимально подскакивали на новостях на 4,6%, до 25542 рублей — максимума с 24 февраля. Индекс Мосбиржи при этом растет на 1,3%.
"Норникель" возобновил добычу на руднике "Октябрьский" после подтопления и планирует полностью восстановить ее до конца апреля, с опережением плана, сообщила компания ранее в понедельник. Кроме того, компания планирует к октябрю вывести на полную мощность обогатительную фабрику в Норильске.
"Норникель" также намерен еще раз уточнить прогноз по производству металлов на этот год после финализации плана мероприятий по повышению надежности Норильской обогатительной фабрики.