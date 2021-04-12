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Нерезиденты продали российских акций на 33,6 миллиарда рублей
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Нерезиденты в марте продали акции российских компаний на 33,6 миллиарда рублей против продаж на 38,2 миллиарда рублей в феврале, свидетельствуют данные "Обзора рисков финансовых... ПРАЙМ, 12.04.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Нерезиденты в марте продали акции российских компаний на 33,6 миллиарда рублей против продаж на 38,2 миллиарда рублей в феврале, свидетельствуют данные "Обзора рисков финансовых рынков", подготовленного ЦБ РФ.
"Аналогично тренду предыдущего месяца в марте иностранные участники продавали акции российских компаний на вторичных торгах. В совокупности было продано бумаг на 33,6 миллиарда рублей, а основными покупателями выступали НФО (16,6 миллиарда рублей) и СЗКО (12,1 миллиарда рублей)", — указывается в обзоре.
ЦБ ранее сообщал, что нерезиденты в феврале продали акций российских компаний на 38,2 миллиарда рублей.