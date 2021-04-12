МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Нерезиденты в марте продали акции российских компаний на 33,6 миллиарда рублей против продаж на 38,2 миллиарда рублей в феврале, свидетельствуют данные "Обзора рисков финансовых рынков", подготовленного ЦБ РФ. Доля вложений нерезидентов в ОФЗ за март снизилась до 20,2%

"Аналогично тренду предыдущего месяца в марте иностранные участники продавали акции российских компаний на вторичных торгах. В совокупности было продано бумаг на 33,6 миллиарда рублей, а основными покупателями выступали НФО (16,6 миллиарда рублей) и СЗКО (12,1 миллиарда рублей)", — указывается в обзоре.

ЦБ ранее сообщал, что нерезиденты в феврале продали акций российских компаний на 38,2 миллиарда рублей.