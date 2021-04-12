МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Российский рынок акций вырос по основным индексам на поддержке бумаг компаний металлургического сектора и ритейлеров, следует из динамики торгов.

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основной сессии вырос на 1,05% — до 3522,65 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,04%, до 1432,48 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" к 18.57 мск рос на 2 копейки, до 77,42 рубля, курс евро — на 3 копейки, до 92,18 рубля.

Июньский фьючерс на нефть марки Brent рос на 0,56%, до 63,3 доллара за баррель.

Акции металлургического сектора выросли в пределах 4,46%, ритейлеров – в пределах 2,92%.