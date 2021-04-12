МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Российский рынок акций вырос по основным индексам на фоне роста акций металлургического сектора и бумаг ритейлеров, следует из динамики торгов.

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основной сессии вырос на 1,05% — до 3522,65 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,04%, до 1432,48 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" к 19.41 мск снижался на 4 копейки, до 77,36 рубля, курс евро рос на 5 копеек, до 92,2 рубля.

Июньский фьючерс на нефть марки Brent рос на 0,7%, до 63,39 доллара за баррель.

Индекс Мосбиржи прибавил почти 1% и выглядит сбалансированно, удерживаясь выше 3520 пунктов, отмечает Валерий Емельянов из "Фридом Финанс". В течение дня индекс прибавлял до 70 пунктов, что стало самым сильным результатом за последний месяц, указывает он.

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

Акции "Норникеля" подскакивали днем максимально на 4,78% — до 25578 рублей (максимум с 24 февраля) после сообщения компании о том, что она возобновила добычу на руднике "Октябрьский" после подтопления и планирует полностью восстановить ее до конца апреля, с опережением плана, сообщила компания ранее в понедельник. Кроме того, компания планирует к октябрю вывести на полную мощность обогатительную фабрику в Норильске.

К закрытию основных торгов акции "Норникеля" выросли на 3,85%. Акции "Русала", одного из акционеров "Норникеля", поднялись на 2,8%.

Среди основных фишек сегодня лучше всех смотрятся крупные металлурги: помимо "Норникеля" и "Русала", акции ММК (+4,46%) и "Северстали" (+4,3%), указывает Емельянов из "Фридом Финанс".

"Игроки рынка скупают бумаги в преддверии первых отчетов и ожидания новостей насчет дивидендов. На фоне локального снижения цен на сталь и цветные металлы наиболее уверенную динамику может показывать ММК. Еще до лета котировка акции способна закрепиться выше 70 рублей", — полагает аналитик.

Бумаги Ozon максимально поднимались на 3,2%, до 4799,5 рубля – максимума со 2 марта на фоне заявлений гендиректора компании Александра Шульгина в интервью Financial Times о том, что российский маркетплейс планирует подачу заявки на получение банковской лицензии. Соответствующие планы, по его словам, связаны с желанием Ozon расширить количество предоставляемых услуг "финтеха", включая возможность выдавать кредиты продавцам своего маркетплейса.

К закрытию основных торгов расписки Ozon прибавили 2,11%.

Также в лидерах роста – акции "Детского мира" (2,92%), бумаги Fix Price (2,13%), "Ленты" (1,83%), X5 (178%) и акции "Магнита" (0,8%).

В лидерах снижения – акции "Русгидро" (-0,85%), "М.Видео" (-0,75%), ДВМП (-0,6%) и расписки бумаги HeadHunter (-0,48%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Отскок в индексе Мосбиржи способен продолжиться еще как минимум одну сессию, считает Емельянов из "Фридом Финанс". Если рубль не будет быстро укрепляться, то уже во вторник индекс Мосбиржи достигнет отметки 3560 пунктов, полагает он.

Говорить об изменении технической картины до выхода индекса Мосбиржи и РТС из диапазонов 3435-3580 пунктов и 1400-1455 пунктов не приходится, считает Елена Кожухова из "Велес Капитала". Пока что попытки покупателей поднять рынок выше не увенчиваются успехом, добавляет она. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 3430-3560 пунктов, считает аналитик.

Для российского рынка ключевыми факторами влияния остаются геополитика в различных аспектах, сырьевые цены и общерыночный риск-аппетит, отмечает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

Из важной статистики на вторник он отмечает публикацию апрельского индекса экономических настроений от ZEW в Германии и еврозоне и мартовских данных по инфляции в США. Кроме того, ОПЕК, как ожидается, опубликует ежемесячный отчет, также напоминает он.

По его оценкам, во вторник индекс Мосбиржи будет формироваться в пределах 3450-3550 пунктов.