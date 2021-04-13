МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Российский рынок акций менял несколько раз в первой половине торгов направление по индексу Мосбиржи, переходя из плюса в минус и обратно, следует из динамики торгов.

Рублевый индекс Мосбиржи к 14.59 мск снижается на 0,18%, до 3516,33 пункта, долларовый индекс РТС — поднимается на 0,16%, до 1434,74 пункта.

Укрепление рубля помогает индексу РТС оставаться в "зеленой" зоне. Курс доллара расчетами "завтра" снижается на 16 копеек, до 77,23 рубля, курс евро — на 31 копейку, до 91,86 рубля.

Июньский фьючерс на нефть марки Brent растёт на 0,6%, до 63,66 доллара за баррель.

К середине торгового дня российские фондовые индексы отступили от максимумов дня и скорее были склонны к коррекции после уверенного повышения накануне, отмечает Елена Кожухова из компании "Велес капитал".

Индексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии не удержались у внутридневных максимумов, на этот раз не получив поддержки от корпоративных историй, добавляет она.

ЛИДЕРЫ ПАДЕНИЯ И РОСТА

В лидерах снижения котировок – бумаги "Татнефти" (обыкновенные акции дешевеют на 1,77%, префы – на 0,93%), акции "Эн+ груп" (-1,22%), "Магнита" (-1,09%), обыкновенные акции "Селигдара" (-1,08%), акции "Лукойла" (-0,94%), а также акции "Газпром нефти" (-0,94%).

В лидерах роста – акции банка "Санкт-Петербург" (+2,43%), расписки ГК "Эталон" (+2,33%), акции ТМК (+2,05%), "Русала" (+2,02%), ВТБ (+1,92%), а также акции НМТП (+1,84%), ПИКа (+1,75%), "Распадской" (+1,39%), обыкновенные акции "Мечела" (+1,24%) и акции "Северстали" (+0,75%).

В пятницу "Северсталь", как ожидается, представит "сильные" финансовые результаты по МСФО за первый квартал этого года, которые при прочих равных могут активизировать покупателей в конце недели, считает Кожухова.

"У текущих уровней можно зафиксировать часть краткосрочной прибыли, но в целом акции продолжают смотреться для "быков" интересно при положении выше 1500 рублей, а среднесрочно – выше 1400 рублей", — добавляет она.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Большую роль в дальнейшей динамике всех рынков способны сыграть данные индекса потребительских цен в США (15.30 мск), считает Дмитрий Бабин из компании "БКС Мир инвестиций". "Если они превысят ожидания, это усилит опасения всплеска инфляции, который поставит под угрозу сверхмягкую монетарную политику ФРС. Поэтому реакция биржевых инструментов на статистику может быть резкой и продолжительной", — полагает он.

Внешнеполитический фактор пока несколько ослабил воздействие на рынок РФ, однако по-прежнему остаётся источником ощутимой нервозности и потенциальной слабости рублевых активов, отмечает аналитик.

"Российские фондовые индикаторы находятся около важных технических препятствий, соответствующих недельным вершинам: 3542 пунктов у индекса Мосбиржи и 1446 пунктов у индекса РТС", — добавляет он.

С учетом того, что обстановка на внешних площадках после публикации отчета ОПЕК и данных об инфляции в США может измениться, отечественные акции также сталкиваются с рисками развития коррекционного снижения, считает Кожухова.