МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Российский рынок акций слабо подрос по индексу Мосбиржи по итогам дня на противоречивых факторах, при этом индекс РТС показал более сильную позитивную динамику на фоне укрепления рубля, следует из динамики торгов.

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 0,1% — до 3526,3 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,82%, до 1458,51 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" к 19.44 мск снижался на 1,19 рубля, до 76,2 рубля, курс евро — на 1,23 рубля, до 90,94 рубля.

Июньский фьючерс на нефть марки Brent рос на 0,52%, до 63,61 доллара за баррель.

Рубль укрепился в парах с долларом и евро на новостях о телефонном разговоре президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина и об их возможной встрече.

Падение акций "Яндекса" на порядка 7% и снижение большинства акций нефтегазового сектора не позволили индексу Мосбиржи показать более сильное значение по итогам основных торгов. В то же время росту индекса способствовали подорожавшие акции финсектора и бумаги металлургов.

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

Во вторник на основной сессии выросло большинство акций металлургических и золотодобывающих компаний: акции ТМК – на 2,16%, "Русала" — на 3,5%, "Северсатли" — на 2%, ММК – на 0,6%, также поднялись бумаги "Мечела" (префы – на 0,55%, обыкновенные акции – на 0,88%), акции "Полюса" — на 1,61% и акции Polymetal – на 1,96%.

Также в лидерах роста – акции ВТБ (3,06%), бумаги Ozon (2,5%), обыкновенные акции Сбербанка (1,61%), акции НМТП (1,58%), "Детского мира" (1,38%) и акции "Московской биржи (1,26%).

Акции "Яндекса" ускорили падение до 7,1%, до 4510 рублей – минимума с октября 2020 года на сообщении ФАС о том, что служба возбудила дело против "Яндекса" за дискриминацию сторонних сервисов в поиске, компании может грозить оборотный штраф.

К закрытию основных торгов акции "Яндекса" снизились на 6,55%.

Большинство бумаг нефтегазового сектора снизилось до 1,37%, при этом низколиквидные акции "Русснефти" упали на 3,86%.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день — 3440-3560 пунктов, отмечает Елена Кожухова из "Велес Капитала".

В отсутствие новых значимых негативных факторов для рынка и на фоне консолидации нефтяных цен Евгений Миронюк из "Фридом Финанс" допускает движение индекса Мосбиржи к верхней части диапазона 3500–3600 пунктов.

По оценкам Александра Бахтина из БКС Мир инвестиций", в среду индекс Мосбиржи будет формироваться в пределах 3475-3550 пунктов.