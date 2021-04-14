МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Российский рынок акций в среду вырос третий день подряд по основным биржевым индексам, отыгрывая внешний позитив и возврат спроса на российские активы после ослабления геополитических рисков.

Рублевый индекс Мосбиржи на закрытие основных торгов вырос на 1,43%, до 3576,89 пункта, а долларовый индекс РТС — на 2,16%, до 1490 пунктов.

Рынок нефти вечером растет на 4,2%, до 66,3 доллара за баррель сорта Brent.

Западные фондовые индексы в основном прибавляют вечером — 0,1-0,7%.