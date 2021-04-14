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Российский рынок акций вырос третий день подряд
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Российский рынок акций в среду вырос третий день подряд по основным биржевым индексам, отыгрывая внешний позитив и возврат спроса на российские активы после ослабления... ПРАЙМ, 14.04.2021
рынок акций рф, новости, рынки, акции
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Российский рынок акций в среду вырос третий день подряд по основным биржевым индексам, отыгрывая внешний позитив и возврат спроса на российские активы после ослабления геополитических рисков.
Рублевый индекс Мосбиржи на закрытие основных торгов вырос на 1,43%, до 3576,89 пункта, а долларовый индекс РТС — на 2,16%, до 1490 пунктов.
Рынок нефти вечером растет на 4,2%, до 66,3 доллара за баррель сорта Brent.
Западные фондовые индексы в основном прибавляют вечером — 0,1-0,7%.