МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Российский рынок акций в среду вырос третий день подряд по основным биржевым индексам, отыгрывая возврат спроса на российские активы после ослабления политических рисков, а также на росте нефтяных цен и мировых фондовых индексов.

Рублевый индекс Мосбиржи на закрытие основных торгов вырос на 1,43%, до 3576,89 пункта, а долларовый индекс РТС — на 2,16%, до 1490 пунктов.

РЫНОК – ТРЕТИЙ ДЕНЬ РОСТА

Российский рынок акций, как и в целом рублевые активы, в середине недели демонстрировал уверенную позитивную динамику на фоне улучшения политической конъюнктуры, считает Александр Бахтин из компании "БКС Мир инвестиций". Еще одним фактором роста стало повышение цен на нефть, добавляет он.

В итоге российский фондовый рынок торговался в среду в плюсе уже третий день подряд, отыгрывая, во-первых, сокращение внешнеполитического дисконта в ценах акций.

Этому способствует вчерашняя договоренность президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина провести в ближайшие месяцы саммит. При этом оба президента выразили готовность к продолжению диалога о важнейших направлениях обеспечения глобальной безопасности и стратегической стабильности.

На таком фоне заметно рос ценовой индекс Мосбиржи государственных облигаций и курс рубля к основным резервным валютам, сигнализируя о возврате спроса на рублевые активы.

При этом внешний позитив также поддерживал стоимость российских акций. Цена барреля сорта Brent прибавляет сейчас 4,8%, достигая 66,7 доллара за баррель. Инвесторы отыгрывают данные о том, что коммерческие запасы нефти в США за минувшую неделю снизились рекордными с февраля темпами — на 5,9 миллиона баррелей — и достигли 492,4 миллиона баррелей. Аналитики при этом ожидали снижения показателя только на 2,9 миллиона баррелей.

Западные фондовые индексы вечером в основном растут, отыгрывая финансовые отчеты американских банков. О прибыли в первом квартале отчитались JP Morgan Chase & Co, Goldman Sachs и Wells Fargo. И у каждого из банков чистая прибыль за январь-март в годовом выражении подскочила более чем в пять раз.

В лидерах роста цены среди ликвидных акций российских акций оказались бумаги "Газпрома" (+3,3%). Ранее в среду "Газпром" сообщил, что его правление предлагает совету директоров компании рассмотреть рекомендацию о дивидендах, а именно, правление предлагает направить на дивиденды за прошлый год 297,1 миллиарда рублей (12,55 рубля на акцию), или 50% скорректированной чистой прибыли группы.

Также заметно подорожали акции "Мечела" (обыкновенные акции на 5,8%, префы — на 3,8%), акции "Русала" (+4,2%), "Распадской" (+4,8%), компании "Эн+ груп" (+3%), а также акции ВТБ (+3,2%) и АФК "Система" (+3%).

Сильно подешевели бумаги TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк" (-1,6%), акции ПИКа (-2,3%), "Северстали" (-1,5%), НЛМК (-1,4%).

ПРОГНОЗЫ

Техническая картина отечественных индексов и нефти, с одной стороны, улучшилась, но в то же время нахождение их у важных краткосрочных уровней сопротивления может спровоцировать некоторую нерешительность и даже фиксацию прибыли, предупреждает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".

"Успешный пробой сопротивлений росту откроет рынкам новые горизонты при условии сохранения нейтрального геополитического фона. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 3510-3610 пунктов", — оценивает она.

"Сдерживают аппетит к рисковым активам вирусные проблемы, а также сообщения о приостановке использования вакцины Johnson & Johnson из-за возможных побочных эффектов. В четверг при сохранении общего рыночного оптимизма умеренные покупки на российском рынке могут продолжиться. По нашим оценкам, в четверг индекс Мосбиржи будет формироваться в пределах 3520-3620 пунктов", — добавил Бахтин.