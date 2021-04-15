МОСКВА, 15 апр — ПРАЙМ. Российский рынок акций снизился по основным индексам после введения санкций США против российского госдолга, следует из данных торгов и комментариев аналитиков.

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 0,23%, до 3568,51 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,02%, до 1474,85 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" к 19.32 мск растёт на 38 копеек, до 76,25 рубля, курс евро – на 33 копейки, до 91,27 рубля.

Июньский фьючерс на нефть марки Brent снижается сейчас на 0,5%, до 66,25 доллара за баррель.

США ввели новые санкции, которые, в частности, запрещают финансовым учреждениям США покупать при первичном размещении российские гособлигации начиная с 14 июня. Однако они по-прежнему смогут покупать и продавать российские гособлигации на вторичном рынке.

"Российский рынок акций в четверг оказался под давлением продавцов. Открывшись падением на публикациях в СМИ о готовящихся санкциях со стороны США, по факту их введения биржевые индексы начали улучшать динамику, сокращая утренние потери", — отмечает Александр Бахтин из компании "БКС Мир инвестиций".

"Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов оставались в минусе, но все же не оставляли попыток отвоевать внутридневные потери после подтверждения сообщений о введении санкций против российского госдолга со стороны США", — отмечает и Елена Кожухова из компании "Велес капитал".

Индекс Мосбиржи потерял символически, РТС опустился сильнее из-за утреннего снижения рубля, также поясняет Евгений Миронюк из компании "Фридом финанс".

ЛИДЕРЫ ПАДЕНИЯ И РОСТА

В лидерах падения котировок сегодня оказались акции АФК "Система" (-2,69%), расписки Mail.Ru (-2,44%), Ozon (-2,37%), акции ПИКа (-2,15%) и расписки Qiwi (-1,52%).

При этом лидерами роста стали экспортоориентированные металлурги, выигрывающие от девальвации нацвалюты, и представители "защитного" сектора драгметаллов. Так, заметно подорожали акции "Русала" (+3,54%), Polymetal (+3,33%), "Северстали" (+3,23%) и "Полюса" (+2,46%).

В особенности же отличилась "Алроса" (+3,81%).

"Поддержку акциям "Алросы" в четверг могли оказать новости о получении контракта на поиск рудного золота на Рэдергинской площади Томмот-Эльконской зоны разломов в Республике Саха, Якутия", — отмечает Кожухова.

ПРОГНОЗЫ

Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов оставались в минусе, но рублевый индикатор в течение сессии поднимался до пика со второй половины марта 3578 пунктов, а долларовый практически закрыл образовавшийся с утра разрыв между 1461 и 1475 пунктами и закреплялся выше краткосрочного сопротивления 1465 пунктов, указывает Кожухова.

"Покупатели, таким образом, не сдали своих позиций, несмотря на фундаментальный негатив. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 3510-3600 пунктов", — добавляет она.

Миронюк также по-прежнему допускает движение индекса Мосбиржи к верхней части диапазона 3500—3600 пунктов.

В ближайшее время мы не ожидаем существенного ослабления давления на российские активы со стороны политики, тем не менее цены на ОФЗ (новый объект санкций США) относительно стабильны, индекс гособлигаций RGBI торгуется вблизи 144 6. п, поясняет он.