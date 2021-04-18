МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ. Фонд Сороса с 1970-х годов зарабатывал для клиентов десятки миллиардов долларов, но затем закрыл двери для внешних инвесторов. На какие акции делает ставку легенда фондового рынка? На этот вопрос отвечает РБК.

ДЖОРДЖ СОРОС: ОТ НОСИЛЬЩИКА И ОФИЦИАНТА ДО ЛЕГЕНДЫ ФОНДОВОГО РЫНКА

Знаменитый трейдер, инвестор и финансист Джордж Сорос родился в Венгрии в 1930 году, где застал нацистскую оккупацию и холокост. После Второй мировой войны он уехал из Будапешта в Лондон. Там он работал носильщиком на железной дороге и официантом в ночном клубе, чтобы оплачивать обучение в Лондонской школе экономики.

В 1956 году он эмигрировал в США, где спустя 13 лет запустил Quantum Fund. Большей частью своего состояния Сорос обязан этому фонду. Quantum занимался торговлей валютами, ценными бумагами и биржевыми товарами.

Джордж даже получил прозвище "человек, который обанкротил Банк Англии", так как с помощью спекуляций обвалил британский фунт в 1992 году. В итоге фонд Сороса заработал около 7 миллиардов долларов. С 1969 по 1980 год доходность Quantum взлетела на 3365%, в то время как индекс S&P 500 вырос на 47%.

Так же, как и ряд других, этот фонд входит в Soros Fund Management, который в 2011 году превратился из хедж-фонда в "семейный офис". Он закрыл свои двери для внешних инвесторов, однако с момента создания заработал для клиентов 43,9 миллиарда долларов.

По данным Refinitiv, к концу четвертого квартала 2020 года активы фонда Сороса оценивались почти в 5,2 миллиарда долларов. Если к 12 апреля состав портфеля не поменялся, но они подорожали почти на 322,9 миллионов долларов. Согласно данным Whalewisdom, фонд продал бумаги более 40 компаний. Среди наиболее крупных продаж — акции DraftKings, Hain Celestial Group, VICI Properties и другие. Аналитики сказали, стоит ли инвестировать в акции российских девелоперов

ПЯТЬ АКЦИЙ, НА КОТОРЫЕ СДЕЛАЛ СТАВКУ ВЕЛИКИЙ ИНВЕСТОР

Liberty Broadband

Акций в портфеле — почти 5,3 миллионов

На первом месте в портфеле акций фонда Сороса — бумаги телекоммуникационной корпорации Liberty Broadband. Один из ее основных активов — доля в компании Charter Communications, которая предоставляет услуги кабельного и цифрового телевидения, мобильной связи, имеет свои телеканалы и видео-сервисы, а также выступает в роли интернет-провайдера. "Дочка" Liberty Broadband — холдинг GCI — крупнейший поставщик услуг связи на Аляске.

Фонд Сороса инвестирует в Liberty Broadband с 2016 года. За 2020 год акции компании выросли на 25,94%, но с начала этого года снизились в цене на 5,63%. Если состав портфеля фонда не поменялся, то пакет бумаг Liberty Broadband за последние три с половиной месяца подешевел на 47,1 миллионов

Palantir Technologies

Акций в портфеле — почти 18,5 миллионов

Основатели компании — члены так называемой "мафии PayPal", а именно Питер Тиль и его бывшие коллеги — Джо Лонсдейл, Алекс Карп, Натан Геттингс и Стивен Коэн. Они запустили Palantir в 2003 году. Компания разрабатывает программное обеспечение для анализа данных и их защиты.

Она сотрудничает с разведкой США: аналитики Palantir могут узнать о готовящихся преступлениях по данным с видеокамер, фото и сообщениям в соцсетях, а также телефонным звонкам. Компания помогла правительству найти "террориста номер один" Усаму Бен Ладена.

Для коммерческих клиентов Palantir изучает глобальные потоки данных — например, ее технологиями пользуется авиакомпания United Airlines для оптимизации маршрутов полетов.

Palantir 17 лет сообщает об убытках. В сентябре прошлого года компания вышла на Нью-Йоркскую фондовую биржу. В первый день торгов акций Palantir закрылись на отметке 9,5 долларов. К закрытию 12 апреля бумаги компании стоили 23,34 долларов, то есть они выросли на 145,68%. Если число бумаг компании в портфеле фонда Сороса не поменялось, то с конца сентября его пакет акций Palantir подорожал почти на 255,5 миллионов долларов. Однако с начала этого года стоимость акций компании немного снизилась — на 0,89%. Bank Of America назвал главную причину вложений в биткоин

Invesco QQQ Trust Series 1

Акций в портфеле — почти 11,3 миллионов

Структура биржевого фонда повторяет индекс NASDAQ-100, в который входят сто крупнейших компаний, которые торгуются на бирже NASDAQ. Среди компаний, бумаги которых входят в индекс — Apple, Activizion Blizzard, Tesla, Baidu, Netflix, Moderna и так далее.

По данным Whalewisdom, фонд Сороса начал инвестировать в Invesco QQQ Trust Series 1 не так давно — в третьем квартале 2020 года. За прошлый год акции биржевого фонда выросли на 47,57%, а с начала этого прибавили еще 7,31%.

Таким образом, за последние три с половиной месяца пакет бумаг Invesco QQQ Trust в портфеле Soros Fund Management подорожал почти на $25,9 млн, если допустить, что состав портфеля не изменился.

D.R. Horton

Акций в портфеле — свыше 3,7 миллионов

D.R. Horton — крупнейшая в США строительная компания. Дональд Хортон основал ее в 1978 году, и тогда же заложил фундамент первого дома компании в штате Техас. С тех пор D.R. Horton продала клиентам свыше 810 тысяч домов. Она работает в 29 штатах.

Кроме того, ее "дочки" выдают ипотеку и предоставляют услуги страхования. Помимо этого они строят дома в разных ценовых категориях — от бюджетных до дорогих и роскошных. В 2019 году D.R. Horton заняла 194-ю строчку списка Fortune 500 крупнейших американских корпораций по выручке. Спустя год она перебралась на 183 место.

Однако пандемия коронавируса повлияла на бизнес компании, так как из-за нее в США сократилась экономическая активность. Тем не менее, в первом квартале 2021 финансового года чистая прибыль D.R. Horton выросла на 84% по сравнению с первым кварталом прошлого года — до 791,8 миллионов долларов.

За 2020 год акции компании выросли на 30,65%, а с начала этого года — еще на 36,03%. За четвертый квартал фонд Сороса купил почти 650 тыс. бумаг строителя. Если состав фонда не поменялся, то его пакет акций D.R. Horton подорожал почти на 92 миллиона долларов за последние три с половиной месяца.

iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF

Акций в портфеле — почти 1,6 миллионов

Фонд в 2002 году запустила инвесткомпания BlackRock. Он состоит из корпоративных облигаций. В ETF входят бумаги более 2 тысяч компаний и банков. Среди самых крупных активов — бумаги Bank of America, JPMorgan Chase, Verizon Communications, Comcast и других. По данным на 15 апреля, чистые активы фонда составляли почти 41,9 миллиардов долларов.

За четвертый квартал фонд Сороса купил 245 тысяч бумаг ETF. За 2020 год акции iShares выросли на 7,95%, однако с начала этого года снизились в цене на 5,34%. Пакет акций ETF в портфеле Soros Fund Management просел почти на 11,7 миллионов долларов, если его состав не поменялся за последние три с половиной месяца. Билл Гейтс перечислил фатальные ошибки США и Европы в начале пандемии

СКОЛЬКО МОЖНО БЫЛО ЗАРАБОТАТЬ НА ТОП-5 АКЦИЯХ

Если бы инвестор вложил в пять главных акций фонда Сороса по 100 тысяч рублей, то заработал бы 412,2 тысяч рублей. За год бумаги D.R. Horton принесли бы ему 139,7 тысяч рублей, а вложения в Invesco QQQ Trust Series 1 — почти 75,3 тысяч рублей.

На акциях Liberty Broadband он заработал бы почти 34,8 тысячи рублей, а на бумагах облигационного фонда iShares — 5,7 тысяч рублей. Но больше всего инвестор мог бы получить, инвестировав в акции Palantir с начала их торгов на бирже в конце сентября. Они принесли бы ему почти 156,7 тысяч рублей.

Расчеты проводились с учетом разницы курсов валют и выплаченных дивидендов. Их платят фонды Invesco и iShares, а также компания D.R. Horton.