МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Министр транспорта РФ Виталий Савельев сократил свою долю в уставном капитале "Аэрофлота" до нуля, следует из материалов компании. ФАС проверит цены на авиабилеты после закрытия Турции

"Размер доли соответствующего лица в уставном капитале эмитента или подконтрольной эмитенту организации… до изменения: 0,055%. Размер доли соответствующего лица в уставном капитале эмитента или подконтрольной эмитенту организации, имеющей для него существенное значение… после изменения: 0%", — говорится в сообщении.

Дата, с которой изменилась доля соответствующего лица в уставном капитале эмитента: 7 декабря 2020 года.

В ноябре 2020 года президент России Владимир Путин отправил в отставку Евгения Дитриха, занимавшего с мая 2018 года пост министра транспорта России, и после утверждения Госдумой на этот пост был назначен бывший глава "Аэрофлота" Виталий Савельев.