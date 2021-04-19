2021-04-19T16:34:54+03:00
2021-04-19T16:34:54+03:00
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Министр транспорта Савельев вышел из состава акционеров "Аэрофлота"
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Министр транспорта РФ Виталий Савельев сократил свою долю в уставном капитале "Аэрофлота" до нуля, следует из материалов компании. "Размер доли соответствующего лица в уставном... ПРАЙМ, 19.04.2021
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Министр транспорта РФ Виталий Савельев сократил свою долю в уставном капитале "Аэрофлота" до нуля, следует из материалов компании.
"Размер доли соответствующего лица в уставном капитале эмитента или подконтрольной эмитенту организации… до изменения: 0,055%. Размер доли соответствующего лица в уставном капитале эмитента или подконтрольной эмитенту организации, имеющей для него существенное значение… после изменения: 0%", — говорится в сообщении.
Дата, с которой изменилась доля соответствующего лица в уставном капитале эмитента: 7 декабря 2020 года.
В ноябре 2020 года президент России Владимир Путин отправил в отставку Евгения Дитриха, занимавшего с мая 2018 года пост министра транспорта России, и после утверждения Госдумой на этот пост был назначен бывший глава "Аэрофлота" Виталий Савельев.