МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Лесопромышленный холдинг Segezha Group (входит в АФК "Система") установил предварительный ценовой диапазон в рамках первичного публичного размещения акций (IPO) на уровне 7,75-10,25 рубля за бумагу, компания намерена разместить новые акции в объеме до 32,4% от ранее размещенных бумаг и привлечь не менее 30 миллиардов рублей, говорится в сообщении Segezha Group. Мосбиржа зарегистрировала программу облигаций "Мэйл.Ру Финанс"

"Предварительный ценовой диапазон предложения установлен на уровне от 7,75 рубля до 10,25 рубля за одну акцию. В ходе предложения компания намерена разместить новые акции, в объеме до 32,4% от ранее размещенных акций, и привлечь не менее 30 миллиардов рублей. Таким образом, предполагаемая рыночная капитализация Segezha Group составит от 122,5 миллиарда рублей до 152,4 миллиарда рублей", — говорится в сообщении.

Помимо этого, ожидается, что АФК "Система" и/или одна из ее 100% дочерних компаний предоставят дополнительные акции в рамках опциона доразмещения вторичных акций в объеме до 15% от общего количества предлагаемых в ходе IPO акций. После завершения размещения АФК "Система" останется основным акционером Segezha Group.

"Ожидается, что цена предложения будет объявлена приблизительно 28 апреля 2021 года. Ожидается, что обыкновенные акции компании будут допущены к торгам в разделе "Первый уровень" списка ценных бумаг, допущенных к торгам на Московской бирже, под тикером SGZH приблизительно 28 апреля 2021 года", — добавляет компания.

Поступления от размещения акций будут направлены на финансирование инвестиционной программы Segezha Group и оптимизацию долговой нагрузки. В качестве совместных глобальных координаторов и совместных букраннеров выступают J.P. Morgan, UBS и "ВТБ Капитал". В качестве совместных букраннеров также выступают Alfa Capital Markets Ltd, Bank GPB International S.A. (группа Газпромбанк), BofA Securities и Renaissance Capital.

Президент Segezha Group Михаил Шамолин, слова которого приводятся в сообщении, заявил, что "доволен положительной реакцией мирового инвестиционного сообщества на объявленное IPO". Он напомнил, что по итогам 2020 года компания достигла рекордных финансовых результатов в своей истории. Топ-менеджер также указал, что в конце 2020 года началось восстановление рынков сбыта продукции компании.

Оно также продолжилось в первые месяцы 2021 года. Segezha Group ожидает, что положительная динамика сохранится на протяжении всего года. "Мы ожидаем, что наши текущие инвестиционные проекты по увеличению объемов производства упаковки, запуск CLT и производства беленой бумаги уже в этом году внесут существенный вклад в дальнейший рост наших операционных и финансовых показателей", — добавил Шамолин.