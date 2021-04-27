МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Акции "Норникеля" резко перешли от снижения к росту на новости по buy back по цене выше рынка, свидетельствуют данные Московской биржи. "Норникель" выкупит в рамках buy back 3,4% акций

К 17.45 мск бумаги крупнейшего производителя никеля в РФ дорожали на 1%, хотя до появления новостей падали в пределах 2%. На новостях акции ГМК максимально подскакивали во вторник до 26938 рублей (+1,9%).

Совет директоров "Норникеля" принял решение о проведении обратного выкупа до 5,4 миллиона акций компании, составляющих 3,4% ее размещенных акций, на общую сумму около 2 миллиардов долларов, цена выкупа составит 27,78 тысячи рублей.