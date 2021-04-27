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2021
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Акции "Норникеля" резко перешли к росту на новости по buy back
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Акции "Норникеля" резко перешли от снижения к росту на новости по buy back по цене выше рынка, свидетельствуют данные Московской биржи. К 17.45 мск бумаги крупнейшего... ПРАЙМ, 27.04.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Акции "Норникеля" резко перешли от снижения к росту на новости по buy back по цене выше рынка, свидетельствуют данные Московской биржи.
К 17.45 мск бумаги крупнейшего производителя никеля в РФ дорожали на 1%, хотя до появления новостей падали в пределах 2%. На новостях акции ГМК максимально подскакивали во вторник до 26938 рублей (+1,9%).
Совет директоров "Норникеля" принял решение о проведении обратного выкупа до 5,4 миллиона акций компании, составляющих 3,4% ее размещенных акций, на общую сумму около 2 миллиардов долларов, цена выкупа составит 27,78 тысячи рублей.