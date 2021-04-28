МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Лесопромышленный холдинг Segezha Group (входит в АФК "Система") в рамках первичного публичного размещения акций (IPO) размещает 3,75 миллиарда новых акций по 8 рублей за бумагу, привлекая 30 миллиардов рублей, говорится в сообщении компании. Источник: ориентир цены размещения Segezha Group в рамках IPO сужен

"Цена предложения установлена на уровне 8 рублей за одну акцию. В рамках предложения компания размещает новые акции в объеме 3,75 миллиарда акций, что составляет 31,4% от ранее размещенных акций Segezha Group. Исходя из цены предложения, объем привлеченных компанией средств в ходе предложения составляет 30 миллиардов рублей", — говорится в сообщении.

Учитывая цену размещения, рыночная капитализация холдинга составит 125,5 миллиарда рублей. АФК "Система" предоставила "Ренессанс Капиталу", который выступил стабилизационным менеджером, дополнительные акции в рамках опциона доразмещения вторичных акций в объеме, эквивалентном до 15% общего количества предлагаемых новых бумаг. Реализовать опцион можно в течение 30 дней с 28 апреля.

"По завершению первичного публичного размещения доля акций Segezha Group в свободном обращении составит 23,9%, без учета возможной реализации опциона на доразмещение. После завершения предложения АФК "Система" останется основным акционером Segezha Group с долей в 73,7%, без учета возможной реализации опциона на доразмещение", — говорится в сообщении.