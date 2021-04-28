МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Цена акций лесопромышленного холдинга Segezha Group (входит в АФК "Система") на старте торгов поднялась на 1,25% к уровню в 8 рублей в рамках первичного публичного размещения акций (IPO), к текущему моменту бумаги торгуются практически на уровне цены размещения, следует из данных Московской биржи. Российский рынок акций слегка прибавляет в начале дня

К 10.20 мск акции Segezha Group росли на 0,34% к уровню IPO – до 8,027 рубля. В ходе первых 20 минут акции торгуются в коридоре 7,905-8,1 рубля, при этом индекс Мосбиржи подрастает на 0,2%. Акции компании включены в первый котировальный список торгов Московской биржи под тикером SGZH.

Ранее компания сообщила, что цена предложения установлена на уровне 8 рублей за одну акцию. В рамках IPO компания размещает новые акции в объеме 3,75 миллиарда акций, что составляет 31,4% от ранее размещенных акций Segezha Group. Исходя из цены предложения, объем привлеченных компанией средств в ходе предложения составляет 30 миллиардов рублей.

Учитывая цену размещения, рыночная капитализация холдинга составит 125,5 миллиарда рублей. АФК "Система" предоставила "Ренессанс Капиталу", который выступил стабилизационным менеджером, дополнительные акции в рамках опциона доразмещения вторичных акций в объеме, эквивалентном до 15% общего количества предлагаемых новых бумаг. Реализовать опцион можно в течение 30 дней с 28 апреля.

По завершению первичного публичного размещения доля акций Segezha Group в свободном обращении составит 23,9%, без учета возможной реализации опциона на доразмещение. После завершения предложения АФК "Система" останется основным акционером Segezha Group с долей в 73,7%, без учета возможной реализации опциона на доразмещение", — говорится в сообщении.