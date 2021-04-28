МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Российский рынок акций опустился по основным биржевым индексам, отыгрывая неуверенную динамику западных площадок.

Рублёвый индекс Мосбиржи на закрытие основных торгов опустился на 0,62%, до 3578,12 пункта, а долларовый индекс РТС — на 0,46% до 1509,06 пункта.

Западные фондовые индексы вечером меняются разнонаправленно.