2021-04-28T20:30:44+03:00
2021-04-28T20:30:44+03:00
2021-04-28T20:30:44+03:00
2021
https://1prime.ru/Stocks/20210428/833566398.html
Российский рынок акций снизился по основным биржевым индексам
Акции
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Российский рынок акций опустился по основным биржевым индексам, отыгрывая неуверенную динамику западных площадок. Рублёвый индекс Мосбиржи на закрытие основных торгов опустился на... ПРАЙМ, 28.04.2021
российский рынок акций, новости, рынки, акции
https://1prime.ru/images/83229/50/832295079.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83229/50/832295079.jpg
https://1prime.ru/images/83229/50/832295078.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83229/50/832295078.jpg
https://1prime.ru/images/83229/50/832295077.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83229/50/832295077.jpg
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Российский рынок акций опустился по основным биржевым индексам, отыгрывая неуверенную динамику западных площадок.
Рублёвый индекс Мосбиржи на закрытие основных торгов опустился на 0,62%, до 3578,12 пункта, а долларовый индекс РТС — на 0,46% до 1509,06 пункта.
Западные фондовые индексы вечером меняются разнонаправленно.