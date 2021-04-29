МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Акции крупнейшей в мире социальной сети Facebook растут в четверг на предварительных торгах в США более чем на 7%, более скромный рост показывают ценные бумаги Apple (3%) на фоне финансовых отчетностей компаний, свидетельствуют данные торгов. Бумаги российских компаний в Лондоне торгуются преимущественно в плюсе

По состоянию на 12.45 мск акции Facebook дорожали на 7,14%, до 329,02 доллара за бумагу, Apple — на 3%, до 137,56 доллара.

Соцсеть Facebook сообщила после закрытия торгов в среду, что чистая прибыль в первом квартале 2021 года поднялась в годовом выражении почти в два раза и составила 9,497 миллиарда долларов. Выручка социальной сети поднялась на 48% по отношению к предыдущему году, до 26,171 миллиарда долларов. При этом выручка компании от рекламы за квартал составила 25,439 миллиарда долларов, что на 46% выше к уровню предыдущего года.

Американская Apple сообщила в свою очередь, что во втором квартале 2020-2021 финансового года, (квартал завершился 28 марта) чистая прибыль выросла в 2 раза — до 23,63 миллиарда долларов. Выручка компании за отчетный период увеличилась в 1,5 раза — до 89,584 миллиарда долларов. Apple сообщила, что это рекордный показатель выручки. Выручка от продаж iPhone во втором квартале выросла в 1,7 раза в годовом выражении и составила 47,938 миллиарда долларов, Mac — также в 1,7 раза, до 9,102 миллиарда долларов, iPad — почти в 2 раза, до 7,807 миллиарда.