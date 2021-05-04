МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Российский рынок акций вырос по итогу основных торгов по индексу Мосбиржи и РТС на порядка 1%, следует из динамики торгов.

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вторника вырос на 0,94% — до 3577,21 пункта, долларовый индекс РТС поднялся на 1,18%, до 1502,58 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" к 18.57 мск снижался на 18 копеек, до 75,03 рубля, курс евро — на 24 копейки, до 90,15 рубля.

Июльский фьючерс на нефть марки Brent рос на 1,76%, до 68,75 доллара за баррель.