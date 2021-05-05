МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Российский рынок вырос по основным индексам вслед за нефтью и рублем, при этом индекс Мосбиржи закрылся недалеко от уровня нового исторического максимума, следует из динамики торгов.

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 1,85% — до 3643,56 пункта, долларовый индекс РТС поднялся на 2,2%, до 1535,67 пункта. В ходе торгов индекс Мосбиржи поднимался до нового исторического максимума — 3644,15 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" к 18.57 мск снижался на 11 копеек, до 74,73 рубля, курс евро — на 25 копеек, до 89,69 рубля.

Июльский фьючерс на нефть марки Brent рос на 0,54%, до 69,25 доллара за баррель.