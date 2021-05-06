МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Богатейший человек в мире, основатель Amazon Джефф Безос продал на этой неделе акции компании на сумму примерно в 2,5 миллиарда долларов, свидетельствуют документы, отправленные в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC). Акции Amazon могут подорожать до $3650

Судя по шести документам, в общей сложности на текущей неделе Безос продал почти 740 тысяч акций Amazon по цене от 3274 до 3485 долларов за штуку. После проведенных сделок Безосу принадлежит около 52,5 миллиона акций Amazon, что составляет долю в компании в 10,4%.

В текущем году это первый раз, когда Безос продал акции Amazon. В 2020 году он продал свои акции Amazon на сумму более 10 миллиардов долларов тремя траншами — в феврале, августе и ноябре.

В феврале Безос сообщил в письме сотрудникам, что в третьем квартале этого года он покинет пост гендиректора Amazon, его место займет глава подразделения веб-сервисов Amazon Энди Джесси (Andy Jassy).

Состояние Безоса сейчас оценивается в 192,6 миллиарда долларов по данным журнала Forbes, он по-прежнему занимает первое место в списке богатейших людей лира, опережая Бернара Арно из LVMH и Илона Маска из Tesla.

Amazon — один из крупнейших в мире онлайн-ритейлеров. Помимо США, компания работает в Канаде, Китае, Бразилии, Японии и странах Европы. Интернет-магазин Amazon.com начал работу в июле 1995 года.