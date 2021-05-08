МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Богатейший человек в мире, основатель Amazon Джефф Безос снова продал акции компании на сумму примерно в 2,4 миллиарда долларов, свидетельствуют документы, отправленные в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC).

Судя по пяти документам, в общей сложности Безос в среду и четверг продал чуть более 739 тысяч акций Amazon по цене от 3249 до 3354 долларов за штуку. После проведенных сделок Безосу принадлежит около 51,7 миллиона акций Amazon, что составляет долю в компании в 10,3%.

Ранее на текущей неделе Безос уже продал акции компании на 2,5 миллиарда долларов. Таким образом, всего за неделю богатейший человек мира выручил почти 5 миллиардов долларов от продажи ценных бумаг Amazon. Безос в 2020 году продал свои акции Amazon на сумму более 10 миллиардов долларов тремя траншами — в феврале, августе и ноябре.

В феврале текущего года Безос сообщил в письме сотрудникам, что в третьем квартале этого года он покинет пост гендиректора Amazon, его место займет глава подразделения веб-сервисов Amazon Энди Джесси (Andy Jassy). Эксперты предсказали курс рубля на ближайшие месяцы

Состояние Безоса сейчас оценивается в 191,7 миллиарда долларов по данным журнала Forbes, он по-прежнему занимает первое место в списке богатейших людей лира, опережая Бернара Арно из LVMH и Илона Маска из Tesla.

Amazon — один из крупнейших в мире онлайн-ритейлеров. Помимо США, компания работает в Канаде, Китае, Бразилии, Японии и странах Европы. Интернет-магазин Amazon.com начал работу в июле 1995 года.