МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Один из крупнейших в мире онлайн-ритейлеров Amazon провел размещение своих акций на сумму в 18,5 миллиарда долларов, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники. Moody's повысило рейтинг Amazon до "А1"

Агентство отмечает, что ранее сообщалось о продаже акций на сумму в 15 миллиардов долларов. Также указывается, что это является крупнейшим размещением в истории компании и вторым по масштабу в текущем году после американской телекоммуникационной Verizon Communications, которая ранее продала акций на сумму в 25 миллиардов долларов.

Собеседники агентства сообщили, что размещением занимаются такие банки, как Citigroup Inc., JPMorgan Chase & Co., Morgan Stanley and Wells Fargo & Co.

Средства Amazon планирует использовать для общих корпоративных целей, в том числе экологические и социальные проекты компании. Это включает в себя экологически чистый транспорт и возобновляемые источники энергии.

Интернет-магазин Amazon.com начал работу в июле 1995 года. Помимо США, компания работает в Канаде, Китае, Бразилии, Японии и странах Европы.