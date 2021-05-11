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2021
https://1prime.ru/Stocks/20210511/833631418.html
СМИ сообщают о крупнейшем размещении акций Amazon
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Один из крупнейших в мире онлайн-ритейлеров Amazon провел размещение своих акций на сумму в 18,5 миллиарда долларов, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники. Агентство... ПРАЙМ, 11.05.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Один из крупнейших в мире онлайн-ритейлеров Amazon провел размещение своих акций на сумму в 18,5 миллиарда долларов, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
Агентство отмечает, что ранее сообщалось о продаже акций на сумму в 15 миллиардов долларов. Также указывается, что это является крупнейшим размещением в истории компании и вторым по масштабу в текущем году после американской телекоммуникационной Verizon Communications, которая ранее продала акций на сумму в 25 миллиардов долларов.
Собеседники агентства сообщили, что размещением занимаются такие банки, как Citigroup Inc., JPMorgan Chase & Co., Morgan Stanley and Wells Fargo & Co.
Средства Amazon планирует использовать для общих корпоративных целей, в том числе экологические и социальные проекты компании. Это включает в себя экологически чистый транспорт и возобновляемые источники энергии.
Интернет-магазин Amazon.com начал работу в июле 1995 года. Помимо США, компания работает в Канаде, Китае, Бразилии, Японии и странах Европы.