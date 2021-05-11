МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Российский рынок акций снизился более чем на 1% на негативе на западных площадках, а также под воздействием наступления дивидендной отсечки в акциях Сбербанка, следует из данных торгов.

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов упал на 1,16%, до 3652,05 пункта, долларовый индекс РТС — также на 1,16%, до 1552,63 пункта.

Префы Сбербанка подешевели на 4,19%, его обыкновенные акции – на 4,38% к закрытию основных торгов на Московской бирже. Основные европейские фондовые индексы также заметно снизились, ведущие американские биржевые индексы теряют более 1%.

Курс доллара расчетами "завтра" к 18.52 мск снижается на 26 копеек, до 74,09 рубля, курс евро – на 2 копейки, до 90,19 рубля.

Июльский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,2%, до 68,18 доллара за баррель.