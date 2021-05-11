МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Российский рынок акций снизился более чем на 1% на негативе на западных площадках, а также под воздействием наступления дивидендной отсечки в акциях Сбербанка, следует из данных торгов.

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 1,16%, до 3652,05 пункта, долларовый индекс РТС — также на 1,16%, до 1552,63 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" к 19.51 мск снижается на 28 копеек, до 74,07 рубля, курс евро – на 12 копеек, до 90,09 рубля.

Июльский фьючерс на нефть марки Brent снижался на 0,1%, до 68,25 доллара за баррель.

Основные европейские площадки заметно снизились, ведущие американские биржевые индексы также теряют сейчас более 1%.

Рынки откатились от локальных вершин в преддверии завтрашней публикации ключевого индикатора – базового индекса потребительских цен (ИПЦ) за апрель в США, на этом фоне возобновился рост доходности гособлигаций США, доходность UST-10 вышла на 1,62%, поясняет Александр Бахтин из компании "БКС Мир инвестиций".

ЛИДЕРЫ ПАДЕНИЯ И РОСТА

При этом в значительной степени на ситуацию повлиял и обвал котировок Сбербанка, занимающего большой вес в индексе Мосбиржи. Префы Сбербанка к закрытию основных торгов на Московской бирже опустились в цене на 4,19%, его обыкновенные акции – на 4,38%.

Акции Сбербанка во вторник оказались под сильным давлением в связи с дивидендной отсечкой за 2020 год, указывает Елена Кожухова из компании "Велес капитал".

"В течение дня бумаги, однако, пытались закрыть дивидендный разрыв. При этом банк также сообщил о рекордной чистой прибыли в апреле 2021 года по РСБУ", — добавляет она.

Также в лидерах падения – расписки HeadHunter Group (-4,33%), акции "Детского мира" (-3,3%), Petropavlovsk (-2,99%) и акции ВТБ (-1,98%).

При этом в лидерах роста оказались акции "Русгидро" (+2,92%), бумаги "Сургутнефтегаза" (префы подорожали на 1,8%, обыкновенные акции – на 1,13%), акции Московской биржи (+1,68%), банка "Санкт-Петербург" (+1,52%) и "Фосагро" (+1,46%).

Также депозитарные расписки TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк" подорожали на 0,85% на позитивных квартальных данных по МСФО.

ПРОГНОЗЫ

Рынок снимает краткосрочную перекупленность, образовавшуюся в конце прошлой недели, но сохраняет основной восходящий тренд при положении выше отметок 3600 и 1510 пунктов по индексам Мосбиржи и РТС, соответственно, считает Кожухова.

По её мнению, индекс Мосбиржи в среду останется в диапазоне 3590-3700 пунктов.

Бахтин же не исключает развития коррекции в середине недели. По его оценкам, индекс Мосбиржи в среду может формироваться в пределах 3585-3660 пунктов.