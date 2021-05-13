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2021-05-13T10:11:08+03:00
2021
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Акционеры "М.Видео" одобрили дивиденды за 2020 год
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Акционеры "М.Видео" одобрили выплату дивидендов из нераспределенной прибыли в размере 38 рублей на акцию по итогам 2020 года, следует из материалов компании. "Выплатить по... ПРАЙМ, 13.05.2021
дивиденды, м.видео, новости, рынки, акции
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Акционеры "М.Видео" одобрили выплату дивидендов из нераспределенной прибыли в размере 38 рублей на акцию по итогам 2020 года, следует из материалов компании.
"Выплатить по результатам 2020 отчетного года дивиденды в размере 6 831 192 626 рублей. Определить следующий размер дивиденда по акциям ПАО "М.видео": 38 рублей 00 копеек на одну размещенную обыкновенную акцию ПАО "М.видео" (до уплаты налога на доходы, полученные в качестве дивидендов)", — говорится в сообщении. Реестр акционеров для получения дивидендов закроется 18 мая.
В ноябре прошлого года акционеры компании утвердили выплату дивидендов по результатам 2019 года в размере 5,394 миллиарда рублей (30 рублей на акцию).