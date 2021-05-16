МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. В первом квартале 2021 года инвестиционная компания Джорджа Сороса Soros Fund Management купила акции американских и китайских компаний, которые сильно упали в цене на фоне краха фонда Билла Хвана Archegos. Об этом сообщает Bloomberg cо ссылкой на форму 13-F, поданную фондом в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC). Билл Гейтс перечислил фатальные ошибки США и Европы в начале пандемии

Портфель фонда пополнился акциями ViacomCBS на сумму 194 миллионов долларов, Baidu (77 миллионов долларов), Vipshop (46 миллионов долларов) и Tencent Music Entertainment Group (34 миллиона долларов). Источник агентства, осведомленный о сделках Soros Fund Management, отметил, что ранее компания не держала эти бумаги.

Согласно данным американского сервиса Whale Wisdom, который отслеживает сделки крупнейших фондов, доля акций ViacomCBS в портфеле Сороса составила 3,64%, Baidu — 1,44%, Vipshop — 0,87%, Tencent Music — 0,63%. Общий объем активов под управлением на 31 марта 2021 года — 5,33 миллиардов долларов, из них 4,5 миллиардов долларов приходится на акции США.

Сорос нарастил долю в интернет-гиганте Amazon c 0,34% до 4% от стоимости портфеля, а также в строительной компании DR Horton — с 4,82% до 7,36%. Самой большой сделкой по продаже акций стала реализация 18,5 миллионов бумаг Palantir Technologies на сумму 435 миллионов долларов. В ноябре 2020 года стало известно о том, что Сорос планирует избавиться от Palantir из-за того, что "не одобряет деловые практики" компании.

В марте в течение одной недели бумаги ViacomCBS и Discovery подешевели на 51,9% и 43,9% соответственно, китайский поисковик Baidu потерял 21,6%, Tencent Music — 34,9%. Это было связано с крахом фонда Archegos Capital Management под управлением финансового менеджера Билла Хвана. Он открывал большие позиции, используя кредитное плечо, а когда акции начали падать, не смог довнести обеспечение по сделкам.

Согласно информации Bloomberg, дефолт Archegos обошелся финансовой индустрии примерно в 10 миллиардов долларов. В частности, брокеры фонда — Credit Suisse и Nomura — потеряли по 2 миллиарда долларов и 4,7 миллиарда долларов соответственно. Эксперт предупредил о серьезных проблемах биткоина

В настоящий момент Archegos рассматривает возможность банкротства. А Комиссия по ценным бумагам и биржам США может ужесточить правила раскрытия сделок с производными финансовыми инструментами.