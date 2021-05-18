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2021
https://1prime.ru/Stocks/20210518/833687265.html
Акции "Магнита" подскочили почти на 4% на новостях о приобретении "Дикси"
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Акции "Магнита" растут на 3% на новостях о приобретении сети "Дикси", свидетельствуют данные данные Московской биржи. К 10.20 мск акции "Магнита" прибавляют 3,5%, а минутами ранее... ПРАЙМ, 18.05.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Акции "Магнита" растут на 3% на новостях о приобретении сети "Дикси", свидетельствуют данные данные Московской биржи.
К 10.20 мск акции "Магнита" прибавляют 3,5%, а минутами ранее дорожали на 3,8% — до 5344 рубля, максимума с 26 апреля.
Один из крупнейших российских ритейлеров "Магнит" ранее во вторник сообщил, что договорился о приобретении своего конкурента — розничной сети "Дикси", под управлением которой находится 2 651 магазин, цена сделки основывается на оценке стоимости бизнеса в 92,4 миллиарда рублей, закрытие сделки планируется 31 августа.