МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Акции "Магнита" растут на 3% на новостях о приобретении сети "Дикси", свидетельствуют данные данные Московской биржи. Российский рынок акций растает на внешнем позитиве

К 10.20 мск акции "Магнита" прибавляют 3,5%, а минутами ранее дорожали на 3,8% — до 5344 рубля, максимума с 26 апреля.

Один из крупнейших российских ритейлеров "Магнит" ранее во вторник сообщил, что договорился о приобретении своего конкурента — розничной сети "Дикси", под управлением которой находится 2 651 магазин, цена сделки основывается на оценке стоимости бизнеса в 92,4 миллиарда рублей, закрытие сделки планируется 31 августа.