МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Акции ВТБ усилили падение в вечернюю сессию на новостях о продаже акций банка "Трастом", свидетельствуют данные Московской биржи. Банк "Траст" продает свой пакет акции ВТБ

К 19.57 мск акции второго по величине банка РФ теряли в цене 3,8%, хотя на закрытие основных торгов – около 2%.

Банк непрофильных активов "Траст" запустил процесс продажи 1,18 триллиона обыкновенных акций ВТБ. По текущей цене пакет стоит около 54,5 миллиарда рублей. Пакет составляет примерно 9,1% акций этого типа. Таким образом, на продажу предложен весь имеющийся у "Траста" пакет акций ВТБ.