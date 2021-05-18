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Акции ВТБ усилили падение на новостях о продаже "Трастом" бумаг банка
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Акции ВТБ усилили падение в вечернюю сессию на новостях о продаже акций банка "Трастом", свидетельствуют данные Московской биржи. К 19.57 мск акции второго по величине банка РФ... ПРАЙМ, 18.05.2021
втб, акции, торги, новости, рынки, акции
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Акции ВТБ усилили падение в вечернюю сессию на новостях о продаже акций банка "Трастом", свидетельствуют данные Московской биржи.
К 19.57 мск акции второго по величине банка РФ теряли в цене 3,8%, хотя на закрытие основных торгов – около 2%.
Банк непрофильных активов "Траст" запустил процесс продажи 1,18 триллиона обыкновенных акций ВТБ. По текущей цене пакет стоит около 54,5 миллиарда рублей. Пакет составляет примерно 9,1% акций этого типа. Таким образом, на продажу предложен весь имеющийся у "Траста" пакет акций ВТБ.