МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. "Интер РАО" рассматривает возможные пути для увеличения доходности своих акций, сообщила руководитель блока корпоративных и имущественных отношений компании Тамара Меребашвили. Акционеры "Норникеля" одобрили дивиденды за 2020 год

"Мы стараемся найти различные способы как повысить доходность (акций — ред.), в частности, мной на Петербургском юридическом форуме была анонсирована интересная новая задача,… это проект, например, по реинвестированию дивидендов, и мы продолжим эту работу вместе с Банком России, и с Московской биржей", — сказала она в рамках представления докладов к годовому собранию акционеров.

Меребашвили добавила, что данный проект получил некоторый отклик. "Такая программа реинвестирования дивидендов позволит, по информации экспертной от Московской биржи, повысить доходность на 10% где-то в период десяти лет", — отметила она.

"Интер РАО" — диверсифицированный энергетический холдинг, управляющий активами в России, а также в странах Европы и СНГ. Суммарная установленная мощность электростанций компании составляет 30,8 ГВт. Кроме того, "Интер РАО" — единственный оператор экспорта и импорта электроэнергии в РФ.