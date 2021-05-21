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"Интер РАО" ищет пути для повышения доходности своих акций
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"Интер РАО" рассматривает возможные пути для увеличения доходности своих акций, сообщила руководитель блока корпоративных и имущественных отношений компании Тамара Меребашвили... ПРАЙМ, 21.05.2021
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. "Интер РАО" рассматривает возможные пути для увеличения доходности своих акций, сообщила руководитель блока корпоративных и имущественных отношений компании Тамара Меребашвили.
"Мы стараемся найти различные способы как повысить доходность (акций — ред.), в частности, мной на Петербургском юридическом форуме была анонсирована интересная новая задача,… это проект, например, по реинвестированию дивидендов, и мы продолжим эту работу вместе с Банком России, и с Московской биржей", — сказала она в рамках представления докладов к годовому собранию акционеров.
Меребашвили добавила, что данный проект получил некоторый отклик. "Такая программа реинвестирования дивидендов позволит, по информации экспертной от Московской биржи, повысить доходность на 10% где-то в период десяти лет", — отметила она.
"Интер РАО" — диверсифицированный энергетический холдинг, управляющий активами в России, а также в странах Европы и СНГ. Суммарная установленная мощность электростанций компании составляет 30,8 ГВт. Кроме того, "Интер РАО" — единственный оператор экспорта и импорта электроэнергии в РФ.