2021-05-24T19:15:46+03:00
2021-05-24T19:15:46+03:00
2021-05-24T19:15:46+03:00
2021
https://1prime.ru/Stocks/20210524/833741674.html
Российский рынок акций символически вырос при дорогой нефти
Акции
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Российский рынок акций символически повысился по основным биржевым индексам на фоне позитивной динамики цен на нефть. Рублёвый индекс Мосбиржи на закрытие основных торгов... ПРАЙМ, 24.05.2021
рынок акций рф, новости, рынки, акции
https://1prime.ru/images/83363/85/833638541.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83363/85/833638541.jpg
https://1prime.ru/images/83363/85/833638540.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83363/85/833638540.jpg
https://1prime.ru/images/83363/85/833638528.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83363/85/833638528.jpg
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Российский рынок акций символически повысился по основным биржевым индексам на фоне позитивной динамики цен на нефть.
Рублёвый индекс Мосбиржи на закрытие основных торгов повысился на 0,06%, до 3662,51 пункта, а долларовый индекс РТС — на 0,09% до 1570,9 пункта.
Цена на нефть сорта Brent прибавляет сейчас 2,5%, достигая 68 долларов за баррель.