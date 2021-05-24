МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Российский рынок акций символически повысился по основным биржевым индексам на фоне позитивной динамики цен на нефть.

Рублёвый индекс Мосбиржи на закрытие основных торгов повысился на 0,06%, до 3662,51 пункта, а долларовый индекс РТС — на 0,09% до 1570,9 пункта.

Цена на нефть сорта Brent прибавляет сейчас 2,5%, достигая 68 долларов за баррель.