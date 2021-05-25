МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ, Сергей Астахов. Российский рынок акций во вторник подрастает по основным фондовым индексам, несмотря на неоднозначные внешние сигналы, следует из данных торгов.

Рублевый индекс Мосбиржи к 16.07 мск повышается на 0,43%, до 3678,19 пункта, индекс РТС — на 0,58%, до 1580,03 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" тем временем снижается на 14 копеек, до 73,35 рубля, евро — повышается на 12 копеек, до 89,87 рубля.

Августовский фьючерс на нефть марки Brent уменьшается на 0,25%, до 68,2 доллара за баррель.

Фьючерсы на основные фондовые индексы в США в основном немного подрастают, европейские фондовые индексы торгуются разнонаправленно.

ОТЫГРЫВАЯ СПРОС НА РИСК

Во вторник российский рынок открылся вверх на позитивном внешнем фоне, индекс РТС обновил двухнедельный максимум, после чего на рынке произошел умеренный откат из-за ухудшения ситуации на глобальных площадках, отмечает Дмитрий Бабин из компании "БКС Мир инвестиций".

Мировые фондовые индексы с начала дня повышаются, продолжает эксперт. "В то же время нефть после утреннего роста стала сдавать позиции, ускорив снижение незадолго до нашего открытия. Несмотря на это, мы после кратковременного отката вернулись к достигнутым вершинам", — говорит Бабин.

Российский рынок акций продолжил подъем во вторник, отыгрывая общую благоприятную ситуацию со спросом на риск на зарубежных площадках, констатирует Игорь Додонов из ГК "Финам".

По его мнению, оптимизму инвесторов способствуют ожидания, что наблюдаемый в США и мире всплеск инфляции будет непродолжительным и не вынудит ведущие центробанки "раньше времени" приступить к ужесточению монетарной политики.

"Российским акциям дополнительную поддержку оказывает некоторое ослабление санкционных рисков в преддверии намеченной на следующий месяц встречи президентов РФ и США, тогда как определенным сдерживающим фактором является коррекция цен на нефть", — рассуждает аналитик.

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

В лидерах роста к середине сессии были котировки "Лукойла" (+1,94%), которые повышались в преддверии публикации финансовых результатов по МСФО за квартал в среду и бумаги ТГК-2 (+1,55%), которые дорожали перед рекомендацией совета директоров о выплате дивидендов, обращает внимание Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".

Префы "Транснефти" прибавляли 0,5% на новостях о том, что совет директоров компании рекомендовал выплатить дивиденды по итогам прошлого года в размере 66,87 миллиарда рублей, из расчета 9224,28 рубля на обыкновенную или привилегированную акцию.

В лидерах роста вторника оказались также акции ТРК (обыкновенные бумаги на 4,4%, привилегированные – на 10,63%), Petropavlovsk (+2,02%), "Уралсиба" (+1,63%), "М.Видео" (+1,56%), Центрального телеграфа ("обычки" дорожают на 1,4%, префы – на 1,53%), Сбербанка (обыкновенные акции на 1,48%, привилегированные – на 1,02%), ОВК (+1,15%), "Эн+ груп" (+1,12%), расписки Ozon (+1,08%).

Акции "ВСМПО-Ависмы" дешевеют на 2,37% после рекомендации совета директоров акционерам не распределять чистую прибыль по итогам прошлого года и не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям. Зачем Америка "топит" доллар и разгоняет инфляцию

Обыкновенные акции "Мечела" дешевеют на 1,04%, привилегированные – на 0,37% после рекомендации совета директоров компании выплатить дивиденды по привилегированным акциям по итогам прошлого года в размере 1,17 рубля на ценную бумагу и не начислять дивиденды по обыкновенным акциям.

Явную негативную динамику демонстрируют и привилегированные акции банка "Санкт-Петербург" (−4,8%), обыкновенные ИСКЧ (−2,57%), АФК "Система" (−2,2%), "Русснефти" (-1,71%), ФСК ЕЭС (−1,62%), РБК (−1,18%), "Русгидро" (−1,1%).

ПРОГНОЗЫ

Индексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии пытались развить повышение, а долларовый индекс поднялся до нового пика с января 2020 года, 1584 пункта, в том числе благодаря слабости американской валюты на мировом рынке, отмечает Кожухова. Российские биржи не отступают от краткосрочного восходящего тренда, который вполне могут развить при стабильности основных политических, внутренних и внешних факторов, прогнозирует она.

Ближайшее сопротивление у индекса Мосбиржи остается на двухнедельном максимуме 3700 пунктов, у индекса РТС — в области незакрытого гэпа 1584–1594 пункта, образовавшегося в конце января прошлого года, оценивает Бабин. "В случае возобновления активного роста мировых рынков эти технические препятствия могут быть проверены на прочность уже сегодня", — предполагает эксперт.

Игорь Додонов из ГК "Финам" ожидает продолжения подъема индекса Мосбиржи в район 3720 пунктов. Рубль укрепляется на новости о встрече Байдена и Путина

Джон Уолш из Альфа-банка полагает, что рост на российском рынке акций во вторник продолжится за счёт позитивного новостного фона после того, как официальные представители Федеральной резервной системы (ФРС) США понизили риск продолжающейся инфляции, оповестив рынки, что контроль за экономическим ростом и инфляцией может осуществляться без ужесточения монетарной политики.

Российский рынок акций во вторник будет демонстрировать рост по всем секторам с некоторым уклоном в сторону историй роста и акций технологического сектора, прогнозирует Уолш. По его мнению, акции нефтегазовых компаний и банков также занимают привлекательное положение при текущей конъюнктуре рынка. Бумаги производителей металлов могут столкнуться с некоторым давлением, считает он.