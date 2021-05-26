МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Российский рынок акций вырос на корпоративных историях и умеренно позитивном внешнем фоне, при этом индекс Мосбиржи закрыл основные торги недалеко от уровней исторического максимума, следует из данных торгов и комментариев аналитиков.

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 0,66%, до 3711,05 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,63%, до 1590,58 пункта. На утренних торгах индекс Мосбиржи поднимался до нового исторического максимума – 3717,33 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" к 19.35 мск растёт на 4 копейки, до 73,54 рубля, курс евро снижается на 31 копейку, до 89,73 рубля.

Августовский фьючерс на нефть марки Brent растет на 0,06% — до 68,53 доллара за баррель.

ЛИДЕРЫ СНИЖЕНИЯ И РОСТА

Акции ВТБ выросли на 3,96%, а в ходе торгов поднимались на 5,3% после отчётности по МСФО за январь-апрель.

Депозитарные расписки TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", выросли на 6,67% на фоне "дня стратегии" компании.

Акции "Лукойла" выросли на 1,64% на фоне позитивных данных по МСФО за первый квартал.

Бумаги "Ростелекома" умеренно подросли (префы на 0,55%, обыкновенные акции – на 0,33%) на рекомендации совета директоров по дивидендам.

Акции "Мосэнерго" выросли на 1,79% также на фоне рекомендации совдира по дивидендам.

Также в лидерах роста – расписки Mail.Ru (3,02%), акции "Яндекса" (2,05%), "Русала" (1,77%), "Газпром нефти" (1,35%) и акции "Русснефти" (1,3%).

В лидерах падения – акции ОВК (-5,18%), НЛМК (-3,43%), "Северстали" (-3,02%), префы "Мечела" (-2,51%), расписки ГК "Эталон" (-2,03%) и депозитарные расписки Fix Price (-2,02%).

ПРОГНОЗЫ

Индекс Мосбиржи завершает третью сессию недели в плюсе, выйдя к значениям выше 3700 пунктов, что потенциально открывает путь к новым историческим вершинам, отмечает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

"В то же время во второй половине недели ожидается выход ряда ключевых статданных по США, в том числе важных в свете возможного влияния на ДКП, что может обусловить сдержанность участников торгов и консолидацию биржевых индексов у достигнутых уровней", — добавляет он.

По оценкам эксперта, индекс Мосбиржи в четверг будет формироваться в пределах 3650-3750 пунктов.

"Сдержанный характер роста позволяет индексам удерживаться вне зон перекупленности и, как следствие, оставляет им пространство для дальнейшего повышения. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 3660-3760 пунктов", — говорит Елена Кожухова из "Велес Капитал".

А Владимир Лящук из Промсвязьбанка считает, что после достижения нового исторического максимума индекс Мосбиржи может взять паузу и перейти в консолидацию около отметки 3700 пунктов.