МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Московская биржа по рекомендации индексного комитета сформировала новые базы расчета индексов акций, согласно которым, в частности, бумаги Qiwi с 18 июня исключаются из индекса Мосбиржи и РТС, а акции "Россетей" попадают в лист ожидания на выход из основных индексов. Российский рынок акций растерял рост и перешел к снижению

"Депозитарные расписки Qiwi исключаются из базы расчета индекса Мосбиржи и индекса РТС. Лист ожидания на исключение из основных индексов будет представлен обыкновенными акциями ПАО "Россети", — говорится в сообщении торговой площадки.

Кроме того, депозитарные расписки Fix Price и АО "О'Кей" наряду с обыкновенными акциями "Сегежи" включаются в базу расчета индекса акций широкого рынка, который покинут обыкновенные акции "Иркутскэнерго", "Мостотреста" и "МРСК Урала", сообщает Мосбиржа.

База расчета индекса "голубых фишек" изменится за счет включения в его состав акций НЛМК и исключения депозитарных расписок Mail.ru.

В состав базы расчета индекса средней и малой капитализации будут добавлены депозитарные расписки Fix Price и АО "О'Кей", обыкновенные акции ПАО "Сегежа" и " Белуги". Покинут индекс обыкновенные акции ПИКа.

На основании рекомендации индексного комитета, Мосбиржа также включила депозитарные расписки Fix Price и АО "О'Кей" в состав индекса потребительского сектора. Из состава индекса электроэнергетики исключены акции "Иркутскэнерго".