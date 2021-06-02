МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Российский рынок акций опять ощутимо вырос по биржевым индексам, продолжая отыгрывать дорогую нефть, лидировавшие в росте цены бумаги нефтегазового сектора с большим весом обеспечили обновление исторического максимума основным индикатором.

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов среды вырос на 1,41%, до 3817,68 пункта (исторический максимум), долларовый индекс РТС — на 1,82%, до 1643,66 пункта (максимум с января 2020 года).

РОСТ ЗА НЕФТЬЮ

Российский фондовый рынок продолжил торговаться в среду с ощутимым повышением, отыгрывая продолжающееся удорожание нефти и рост западных фондовых торговых площадок.

Так, цена на нефть сорта Brent, закрепившись выше круглого уровня 70 долларов за баррель, дорожает сейчас ещё на 1,3%, до 71,2 доллара.

Важным событием для нефтяных трейдеров стало заседание ОПЕК+, которое прошло накануне. По его результатам альянс сохранил прежние параметры ограничения добычи нефти, то есть несколько увеличит добычу в июле. О дальнейших планах станет известно на следующем заседании — 1 июля.

При этом генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо тогда же заявил, что прогнозы указывают на рост мирового спроса на нефть, особенно во втором полугодии, а вице-премьер РФ Александр Новак уточнил, что прирост спроса, по новым оценкам, по итогам года составит 6 миллионов баррелей в сутки, указав, что в начале года альянс ожидал этого роста на 5-5,5 миллионов баррелей в день.

Основные западные фондовые индексы также преимущественно повышались в среду, отыгрывая позитивные макроэкономические ожидания. В частности, в четверг аналитическая компания Automatic Data Processing (ADP) обнародует данные об изменении числа рабочих мест в частных компаниях США в мае. Аналитики ждут роста показателя на 650 тысяч.

Также завтра на рынках будут оценивать окончательные данные деловой активности в секторах услуг разных стран, состояние рынка труда США, а также статистику запасов нефти, добавляет Елена Кожухова из ИК "Велес Капитал".

За счёт дорогой нефти в лидерах роста среди российских акций опять оказались бумаги нефтегазового сектора: "Лукойла" (+3%), "Газпром нефти" (+1,7%), "Новатэка" (+3,8%). Также подорожали бумаги металлургов: ТМК (+3,2%), ММК (+2,3%).

Зато заметно снизились в цене акции " М.Видео" (-1,6%), АФК "Система" (-1,3%), "Русгидро" (-1,3%), "Россетей" (-1,1%).

ПРОГНОЗЫ

Оптимизм на российском рынке акций может сохраниться благодаря высоким ценам на нефть, а индекс Мосбиржи попытается закрепиться выше отметки 3800 пунктов, полагает Владимир Лящук из Промсвязьбанка.

Ситуация в мировой экономике и на внешнеполитическом фоне более или менее стабилизировалась, что позволяет инвесторам продолжать покупки, отмечает и Кожухова.

"В целом ситуация по-прежнему благоприятна для "быков", но российский рынок краткосрочно начинает выглядеть перекупленно. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 3760-3860 пунктов", — оценила она.