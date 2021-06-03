МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Объем торгов иностранными бумагами на Санкт-Петербургской бирже в мае сократился на 3,6%, до 26,67 миллиарда долларов с 27,67 миллиарда в апреле, сделки в мае заключались с 1497 акциями и депозитарными расписками иностранных эмитентов, следует из сообщения торговой площадки.

"Стоимостной объем сделок в режиме основных торгов по группе инструментов "иностранные ценные бумаги" (акции и депозитарные расписки — ред.) на Санкт-Петербургской бирже по итогам мая 2021 года составил 26,67 миллиарда долларов (27,67 миллиарда в апреле). Среднедневной объем торгов в режиме основных торгов по группе инструментов "иностранные ценные бумаги" в мае увеличился на 6% к апрелю до 1,33 миллиарда долларов. В режиме основных торгов (Т+) в мае заключено 25,65 миллиона сделок", — говорится в сообщении.

Количество активных счетов инвесторов в мае составило 774,02 тысячи против 756,96 тысячи в апреле. Количество счетов с позициями по ценным бумагам увеличилось по сравнению с апрелем на 4,8%, составив 1,151 миллиона.

По состоянию на 31 мая на Санкт-Петербургской бирже было зарегистрировано 11,49 миллиона клиентских счетов, допущенных к торгам, что на 6,2% больше, чем месяцем ранее. Число уникальных клиентов выросло в сравнении с апрелем на 6,3%, до 7,86 миллиона.

Лидерами по объему торгов в режиме основных торгов по группе инструментов "иностранные ценные бумаги" стали акции и депозитарные расписки следующих эмитентов: Virgin Galactic (13,78% от общего объема торгов в мае), Tesla (10,26%), Alibaba (3,56%), Apple (3,19%), Moderna (2,32%), Advanced Micro Devices (2,16%), Baidu (1,94%), VipShop (1,92%), Amazon (1,74%), Discovery (1,54%). EY: российский рынок M&A переживает настоящий бум

Топ-10 акций и депозитарных расписок иностранных эмитентов в портфелях инвесторов в денежном выражении в процентах от общего объема на конец мая (средний портфель): Alibaba (6,2%), Virgin Galactic (4,87%), Tesla (4,61%), Apple (3,74%), Freedom Holding (2,51%), Boeing (2,05%), Amazon (2,03%), Baidu (1,54%), Microsoft (1,36%), Advanced Micro Devices (1,29%).

Санкт-Петербургская биржа — крупнейшая в РФ биржевая площадка, организующая торги акциями международных компаний.