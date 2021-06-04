МОСКВА, 4 июн — ПРАЙМ. Акции "Газпрома" перешли к росту и обновили максимум стоимости с июля 2008 года на словах президента РФ Владимира Путина о "Северном потоке 2", следует из данных торгов. Путин заявил о готовности "Северного потока-2" к заполнению газом

Акции "Газпрома" к 14.51 мск дорожают на 0,54%, до 273,57 рубля, а минутами ранее они поднимались в цене на 0,92%, до 274,59 рубля. При этом индекс Мосбиржи снижается на 0,22%.

Путин на ПМЭФ сообщил, что "линейная" работа в рамках "Северного потока 2", включая морскую часть, закончена, и "Газпром" готов к заполнению газом труб.

До выступления президента РФ акции газового гиганта дешевели на 0,26%.

В июле 2008 года бумаги компании максимально дорожали до 279,68 рубля.