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Российский рынок акций незначительно вырос
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Российский рынок акций незначительно повысился в пятницу, а за неделю они прибавили более ощутимо, отыгрывая дорожающую нефть, свидетельствуют данные Московской биржи. Рублевый... ПРАЙМ, 04.06.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 4 июн — ПРАЙМ. Российский рынок акций незначительно повысился в пятницу, а за неделю они прибавили более ощутимо, отыгрывая дорожающую нефть, свидетельствуют данные Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов пятницы повысился на 0,05%, до 3807,43 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,64%, до 1647,06 пункта.
За неделю индекс Мосбиржи вырос на 2,06%, РТС – на 2,7%
Стоимость нефти марки Brent растет сейчас на 0,4%, до 71,6 доллара за баррель.