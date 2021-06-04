МОСКВА, 4 июн — ПРАЙМ. Российский рынок акций незначительно повысился в пятницу, а за неделю они прибавили более ощутимо, отыгрывая дорожающую нефть, свидетельствуют данные Московской биржи.

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов пятницы повысился на 0,05%, до 3807,43 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,64%, до 1647,06 пункта.

За неделю индекс Мосбиржи вырос на 2,06%, РТС – на 2,7%

Стоимость нефти марки Brent растет сейчас на 0,4%, до 71,6 доллара за баррель.