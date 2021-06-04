МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Российский рынок акций немного повысился, продолжая отыгрывать позитивные внешние сигналы и прежде всего — дорогую нефть.

Новости, поступавшие с ПМЭФ, добавляли позитива в динамику российских акций отдельных секторов.

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов пятницы повысился на 0,05%, до 3807,43 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,64%, до 1647,06 пункта.

За неделю индекс Мосбиржи вырос на 2,06%, РТС – на 2,7%

НА ВЫСОКИХ УРОВНЯХ

Российский фондовый рынок торговался в пятницу на высоких ценовых уровнях, продолжая опираться на позитивную конъюнктуру нефтяных и западных фондовых торговых площадок.

Так, цены на нефть обновили двухлетний максимум на отметке 72,16 доллара по сорту Brent. Вечером он дорожает на 0,7%, до 71,8 доллара.

При этом основные западные фондовые индексы выросли, отыгрывая данные о меньшем, чем ожидалось, числе новых рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики США. Это снизило вероятность обсуждения сокращения объема выкупа активов на заседании ФРС в этом месяце.

Были и внутренние факторы роста российского рынка акций. В лидерах роста оказались бумаги девелоперов после предложения президента РФ Владимира Путина продлить программу льготной ипотеки на покупку квартир в новостройках на год. Акции ПИКа прибавили в стоимости 2,5%, ЛСР – 1,8%.

За счёт дорогой нефти подорожали префы "Транснефти" (+2,9%), акции "Газпром нефти" (+1,4%), "Новатэка" (+1,6%), а также "Газпрома" (+0,7%), получившие поддержку от новостей о завершающей фазе строительства "Северного потока 2".

Упали цены акций "Распадской" (-3,3%), "Полюса" (-2,2%), ВТБ (-1,4%), "Интер РАО" (-3,1%).

ПРОГНОЗЫ

На мировых фондовых биржах в пятницу восстановился оптимизм, который поддерживал ряд не столь сильных, как ожидалось, макроэкономических данных США и еврозоны, отмечает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". На следующей неделе рынки продолжат оценивать экономические и инфляционные индикаторы в контексте возможного ужесточения кредитно-денежных мер крупнейшими центробанками, добавляет она.

"Российский рынок сохраняет стабильность в преддверии встречи президентов РФ и США в середине июня. Индексы Мосбиржи и РТС в пятницу отступили от минимумов дня и пытались вернуться к повышению, оставаясь в зонах краткосрочной перекупленности. На следующей неделе индикаторы при сохранении благоприятных факторов еще какое-то время вполне могут продолжать повышение и стремиться к 3850 и 1700 пунктам, соответственно. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 3750-3850 пунктов", — оценила Кожухова.

С технической точки зрения индекс Мосбиржи может вернуться к снижению, полагает Артемий Шамшуков из ГК "Финам". "Существует вероятность его локальной коррекции к уровням в районе 3700 пунктов в краткосрочной перспективе", — заключил он.