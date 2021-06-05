С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн — ПРАЙМ. Сейчас в экономике формируются новые инструменты, которые позволяют манипулировать стоимостью акций, заявил на ПМЭФ глава "Роснефти" Игорь Сечин. Сечин рассказал, что ждет нефть в будущем

Он напомнил, что недавно в совет директоров американского нефтяного гиганта ExxonMobil вошли три независимых директора, которые требуют от компании снизить добычу нефти и газа, при этом весь совет состоит из 12 человек. Это произошло по инициативе миноритарного инвестора, который владеет 0,02% акций компании.

Один из акционеров ExxonMobil в этой связи констатировал, что миноритарные акционеры могут получить существенный рычаг давления на компанию, заручившись поддержкой хотя бы одного из крупных инвесторов.

"Таким образом, мы видим, что создаются новые инструменты и формируются модели поведения, которые позволяют манипулировать стоимостью акций", — заявил Сечин во время сессии "Трансформация мировой энергетики".

Он также привел в пример фонд BlackRock, чьи инвестиции в ведущие компании "зеленой" энергетики и в производителя электромобилей Tesla достигли порядка 60 миллиардов долларов, что можно сопоставить с объемом их инвестиций в нефтегазовые компании. РФПИ рассказал об инвестиционном климате России

"Открытым является вопрос, чьими интересами руководствуются такие инвесторы? Нет ли у них скрытой цели заработать на волатильности рынка акций, создавая отрицательный информационный фон? И в конечном итоге вынудить менеджмент компаний выкупить у них акции по более высокой цене, чтобы не сталкиваться с противодействием и давлением так называемых гринмэйлеров", — заключил Сечин.

Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.