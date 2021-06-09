МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Московская биржа допустила к торгам обыкновенные акции золотодобывающей Nordgold, говорится в сообщении торговой площадки.

Ценные бумаги включены в первый котировальный список с торговым кодом NORD.

Nordgold планирует провести листинг на Лондонской фондовой бирже (LSE) и подала заявку на допуск акций к торгам на Мосбирже, сообщила компания в начале июня.

В настоящее время основные акционеры компании — Алексей Мордашов и его сыновья, Кирилл и Никита, на долю которых суммарно приходится 99,94% уставного капитала. Nordgold разместил свои ценные бумаги на LSE в январе 2012 года, но в начале 2017 года провел делистинг с LSE, однако не исключал возвращения на публичные рынки в перспективе. Самый дорогой металл мира будет еще дороже

В начале июня Nordgold заявила о планах провести листинг на Лондонской фондовой бирже (LSE) и подала заявку на допуск акций к торгам на Мосбирже, Free-float Nordgold после размещения составит как минимум 25%. Компания ожидает, что её акции могут быть включены в индексы FTSE UK. В рамках IPO планируется размещение существующий акций компании.

Nordgold владеет девятью действующими рудниками (четырьмя в России, тремя в Буркина-Фасо, по одному в Гвинее и Казахстане). Nordgold также располагает несколькими перспективными проектами на стадии технико-экономического обоснования в Буркина-Фасо, России, Французской Гвиане и Канаде. В 2020 году производство золота компанией в России и за рубежом составило 1045,6 тысячи унций (32,5 тонны), в январе-марте 2021 года Nordgold произвела 241,1 тысячи унций (7,5 тонны) золота, на 7% выше аналогичного периода 2020 года.