МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Российский рынок акций завершил основные торги среды недалеко от исторического максимума по индексу Мосбиржи, установленного незадолго до их закрытия, следует из данных торгов.

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 0,94%, до 3843,28 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,1%, до 1674,75 пункта.

При этом уже в ходе вечерних торгов индекс Мосбиржи установил новый исторический максимум на уровне 3843,41 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" к 18.55 мск торговался на уровне предыдущего закрытия — 72,3 рубля, курс евро рос на 6 копеек, до 88,1 рубля.

Августовский фьючерс на нефть марки Brent перешел к снижению и терял 0,04% — до 72,19 доллара за баррель.